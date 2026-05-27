日本サッカー協会（JFA）は27日、キリンチャレンジカップ2026とFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。
日本代表は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨んだ後、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われるW杯では、日本時間6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表との対戦を予定している。
注目されていた背番号は以下の通りに決定。なお、アイスランド代表戦まで帯同予定のDF吉田麻也は「22」を背負い、チーム事情で6月2日から合流する鎌田大地は本大会で「15」を着用することになり、これに伴い、冨安健洋はアイスランド代表戦では「15」、本大会では「22」を着用することになっている。
▼GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
5 長友佑都（FC東京）
22 吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）※キリンチャレンジカップ2026の背番号
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
15→22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）※FIFAワールドカップ2026の背番号
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
7 田中碧（リーズ／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）