日本サッカー協会（JFA）は27日、キリンチャレンジカップ2026とFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。

日本代表は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨んだ後、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われるW杯では、日本時間6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表との対戦を予定している。

注目されていた背番号は以下の通りに決定。なお、アイスランド代表戦まで帯同予定のDF吉田麻也は「22」を背負い、チーム事情で6月2日から合流する鎌田大地は本大会で「15」を着用することになり、これに伴い、冨安健洋はアイスランド代表戦では「15」、本大会では「22」を着用することになっている。

▼GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

5 長友佑都（FC東京）

22 吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）※キリンチャレンジカップ2026の背番号

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

15→22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）※FIFAワールドカップ2026の背番号

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

7 田中碧（リーズ／イングランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）