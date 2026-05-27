日本代表（写真は今年3月31日のもの） [写真]=Getty Images

　日本サッカー協会（JFA）は27日、キリンチャレンジカップ2026とFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。

　日本代表は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨んだ後、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われるW杯では、日本時間6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表との対戦を予定している。

　注目されていた背番号は以下の通りに決定。なお、アイスランド代表戦まで帯同予定のDF吉田麻也は「22」を背負い、チーム事情で6月2日から合流する鎌田大地は本大会で「15」を着用することになり、これに伴い、冨安健洋はアイスランド代表戦では「15」、本大会では「22」を着用することになっている。

▼GK
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF
5　長友佑都（FC東京）
22　吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）※キリンチャレンジカップ2026の背番号
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
16　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
15→22　冨安健洋（アヤックス／オランダ）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
20　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW
6　遠藤航（リヴァプール／イングランド）
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）※FIFAワールドカップ2026の背番号
19　小川航基（NEC／オランダ）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
7　田中碧（リーズ／イングランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
8　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
17　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）