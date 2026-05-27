







交流戦前の借金は今季ワーストの「15」。4カード連続負け越しと苦しい戦いが続く中日ドラゴンズにとって、今年の交流戦は“巻き返しか、終戦か”を左右する大きな分岐点になりそうだ。そんな苦境のチームで今、存在感を放っているのが、4年ぶりに復帰した“マスター”阿部寿樹である。（文・チャッピー加藤）





巻き返しなるか…交流戦はシーズンの“分岐点”

[caption id="attachment_266137" align="aligncenter" width="1200"] 中日の井上一樹監督【写真：産経新聞社】[/caption]











開幕からなかなか波に乗れないドラゴンズ。前回このコラムを書いたときは、5月4日～6日の阪神戦で○○●、8日～10日の巨人戦で○○●と2カード連続勝ち越しを決め、借金を「9」と1ケタに戻したところだった。ところが……



12日からのDeNA戦は●●△と1勝もできず。続く東京ヤクルト戦は●○●。2戦目に連敗を止めてくれたのはまたしても大野雄大で、本当に頭が下がる。19日からの阪神戦は●●雨。甲子園での2戦目は7-0と楽勝ムードだったのに、終盤3イニングで8点を奪われサヨナラ負けを食らうという悪夢のようなゲームだった。



これが尾を引いたのか、ドラゴンズは22日からの広島戦にも○●●と負け越してしまう。初戦は柳裕也が連敗を止めてくれたが、2戦目は敗れ、3戦目も初回に3点リードをもらった髙橋宏斗が6回に突如崩れて5失点。今季の宏斗はこのパターンが多く、これで1勝6敗。本当はこの勝敗が逆でなければならない。チームは4カード連続負け越しで、交流戦前の借金は今季ワーストの「15」に膨らんだ。



この4カード、戦いぶりを観ていて思うことがいろいろあったが、ドラゴンズの選手って幸せだなと思うのは、いかに不甲斐ない試合が続いていようと、どの球場でもスタンドで熱い声援を送るファンが大勢いることだ。その健気なファンにプロとして何を見せるべきか？そのことを常に自問自答していれば、自ずとやるべきことは見えてくるはず。一つ一つのプレーに、全力を傾けてほしい。



さて、26日からセ・パ交流戦が始まった。パ6球団はどこも手強いが、気持ちを切り替えるいい機会だ。昨季はいきなりソフトバンクと当たって福岡で3連敗を食らったが、今季はバンテリンドームで、パ最下位の東北楽天と対戦し、初戦を1-0で制した。向こうも同じことを思っているだろうが、このままズルズルと借金を重ねるのか、それとも巻き返してリーグ戦に戻るのか？ この交流戦は大きな分岐点だ。



幸いなことに、今季ドラゴンズにはパの情報をよく知る選手がいる。







ドラゴンズに復帰した頼れる“マスター”

[caption id="attachment_266136" align="alignnone" width="1200"] 中日ドラゴンズの阿部寿樹【写真：産経新聞社】[/caption]

















昨季まで3シーズン楽天でプレー。今季からドラゴンズに復帰した“マスター”こと阿部寿樹である。阿部は2022年オフ、涌井秀章との交換トレードで楽天に移籍。彼は岩手県一関市出身なので、地元・東北での活躍が期待されたが、残念ながら楽天では期待に添う成績は残せなかった。



昨オフに戦力外となり、古巣へ4年ぶりに復帰。背番号は以前つけていた「5」から「48」に変わり、再出発となった。いま36歳だが、まだまだ第一線でやれる力は持っている。



もともと阿部は、入団自体が遅かった。明治大学を経てHondaに入社。社会人時代は自動車を組み立てる工場で働きながら4年間プレーした。地味ながら堅実な守備と強肩、185センチの長身を生かしたパンチのある打撃に目をつけたのは落合博満GMで、2015年のドラフトで5位指名を受けドラゴンズに入団。プロ1年目ですでに26歳のオールドルーキーだった。



東北人らしく、コツコツと堅実に努力を重ねていった阿部。入団当時、彼がよく口にしていた言葉が「僕は特に特出したものがないので、バランスの良さで生き残らないといけない。目立たないよう、裏方的な感じで頑張ります」……どうですか、この謙虚さ。



裏返すと、自らに課すハードルが高いからでもある。こういう選手がいると、周囲も引き上げてあげたくなる。入団時、小笠原道大二軍監督から右方向に強い打球を打つ技術や、打球を飛ばす秘訣を学び、さらにヒゲを伸ばすよう勧められた。それが阿部のトレードマークとなり、のちに伊東勤ヘッドコーチ命名のニックネーム“マスター”につながった。誰からも愛されているなあ、と思う。



阿部はさらに大島洋平、平田良介、ビシエドらにも指導を仰ぎ、自分にとってプラスになるものはどんどん採り入れていった。阿部がよく語るエピソードの一つに、一軍と二軍を往復していた頃、昇竜館の風呂場で入浴中の落合GMのところへ打撃のアドバイスを求めに行った話がある。当時若手選手たちは浴場の入口で落合GMのスリッパを見つけると、みんな回れ右していたそうだが（もったいない！）阿部は勇気を振り絞って浴場の中へ。するとGMはこんな言葉を授けてくれた。「お前は真っ直ぐに強いんだぞ」。それまで自分は直球が苦手だと思っていた阿部は、真逆の指摘に目からウロコが落ちたという。以後は速球にも自信を持って向かって行き、狙って打ち返せるようになった。



速球といえば、今も語り草になっているのが4年目の2019年、沖縄で行われた阪神とのオープン戦で藤浪晋太郎（現・DeNA）が先発したときのこと。







頭部付近の剛速球にも怯まなかった“戦う姿勢”

[caption id="attachment_266148" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの阿部寿樹【写真：産経新聞社】[/caption]











藤浪はご存じの通り、160キロ近い荒れ球が特徴のピッチャーで、昨季、井上一樹監督が藤浪先発のDeNA戦で主砲の細川成也をスタメンから外し、左打者を並べたのは記憶に新しい。このオープン戦でも阿部の頭部付近を剛速球が襲い、間一髪、後ろに倒れてかわすシーンがあった。普通そんな目に遭えば腰が引けてしまいそうなものだが、阿部は違った。直後、藤浪が投じた速球に対して果敢に踏み込んでいき、レフト前へ弾き返したのである。



この年から指揮をとった与田剛新監督は、そんな阿部の“戦う姿勢”を高く評価し、二塁のレギュラーに抜擢した。同年の阿部は129試合に出場して自身初の規定打席に達し、リーグ10位の打率.291を記録。チームに欠かせない存在となった。



しかしプロ野球は競争の世界。2022年、立浪和義新監督は三塁に石川昂弥を抜擢。それまで三塁を守っていた高橋周平は二塁に回ることになり、玉突きで阿部は定位置を奪われることになった。



だがそこで腐らず、出場機会を求めて左翼の練習を始めたのが彼らしい。迎えた2022年の開幕戦。二塁でスタメン出場したのはなんと阿部だった。周平が開幕直前に左足首を捻挫したからである。開幕戦、阿部は6番だったが、やがて5番を任され133試合に出場。主砲・ビシエドに次ぐチーム2位の57打点と9本塁打をマークした。ところが、オフに楽天への移籍を通告される。京田陽太のDeNA移籍と合わせ、二遊間の世代交代を図ろうとする立浪監督の意向を汲んだトレードだった。



皮肉なもので阿部が去って以降の3年間、二塁をフルシーズン守った選手は現れなかった。（二塁での出場が100試合を超えたのは2024年、103試合守った田中幹也のみ）まあそれはそれとして、そんな経歴を持つ阿部が戻ってきたことは、レギュラー獲得を目指す若手たちにとってはいい手本になるはずだ。阿部自身も若手との競争に勝って、試合に出ようと必死でプレーしている。そのひたむきな姿勢こそ、なぜか淡泊に見えるドラゴンズの若手たちに見習ってもらいたいところだ。



5月22日、バンテリンドームで行われた広島戦初戦に阿部は「5番・一塁」で先発出場。左右に4安打を放ち、明治大の後輩・柳の勝利をアシストした。お立ち台で「振れるボールが来たら、しっかり振ろうと思っていた」「柳から『いつも僕が投げているときに打たない』と言われたので、打ててよかったです」と語り、ファンの喝采を浴びた。この3連戦、阿部は3試合ともスタメンで出場。交流戦初戦の楽天戦も「3番・一塁」でスタメン起用されるなど、阿部にとっては楽天に“恩返し”する絶好のチャンスだ。



マスターは、お立ち台で最後にこう語った。「選手、チーム全体で1勝するために頑張っています。これからも応援よろしくお願いします」……苦境を脱するには、今できることをコツコツ積み重ねていくこと。阿部がスタメンで出ているということは、若手の努力が足りていない証拠だ。



交流戦では、ファンをガッカリさせるのではなく、パのチームに「ドラゴンズ、なんで最下位なの？」とひと泡吹かせるような試合を見せてほしい。私も何試合か観に行く予定なので、ホントお願いしますよ！







【著者プロフィール】

チャッピー加藤(Chappy Kato)

1967年生まれ。愛知県名古屋市出身。上智大学卒業。構成作家、コラムニスト、ラジオDJ。幼少時より半世紀以上野球を観戦。特に球場巡りがライフワーク。贔屓のドラゴンズ戦を中心に、毎年プロ野球全12球場での公式戦を生観戦。2006年から20年連続で継続中。落合監督時代、5度出場した日本シリーズの最終戦をすべて球場で見届けた。歌謡曲のレコードコレクターでもあり、昭和文化にも造詣が深い。





























【動画】逆方向へ！阿部寿樹、中日復帰後初アーチがこちら



DAZNベースボールのXより













見慣れたバットフリップ



速球を逆方向へカチこんだ

阿部寿樹 ドラゴンズ復帰後初のホームラン



⚾️中日×DeNA

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