







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。その穴を埋めている一人がタナー・スコット投手だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、昨季からの復調が実現できている要因について言及している。



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スコットは昨季クローザーを務めるも、61登板、１勝４敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と不安定な投球で、終盤には故障も重なり居場所を失った。一方、今季は日本時間25日終了時点で23登板、1勝1敗4ホールド4セーブ、防御率1.25と好投が続いている。











同メディアは「昨季、何度も崩れてしまった彼とは全くの別人だ。単なる好調なスタートというレベルではない。『待てよ、彼はリーグ最高の左腕リリーフなのか？』と思わせるほどの活躍ぶりだ。9回にブーイングを浴びて降板させられた投手ではなく、オールスターに選ばれた2024年のように投げている」と現状を称賛。



続けて、「この復活劇がより痛快なものになっている理由の一つは、ドジャースが彼の最適な起用法を見つけ出したことにある。昨オフにディアスを獲得したことで、スコットはサンディエゴ・パドレス時代に成功を収めていたセットアッパーへと回った。クローザーとしての重圧から解放され、相性重視の起用法も復活。その結果は、ほぼすぐに表れた」と、配置転換がいいきっかけになったのではと指摘している。





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