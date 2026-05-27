◆日本人コンビの活躍に本拠地熱狂！

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」でスタメン出場。2点を追う8回裏に起死回生の同点2ランを放った。

ツインズの先発右腕・ライアンと対戦し、初回の第1打席は無死二塁で空振り三振。3球目に一走・アントナッチが二盗を決め先制のチャンスだったが、2ボール2ストライク後の96.5マイル（約155キロ）直球にバットが空を切った。

イニング先頭だった4回の第2打席は、6球目の直球を打ち上げ左飛。一死無走者だった6回の第3打席は3球目のスイパーを一・二塁間へ弾き返したが、二塁手の好守に阻まれ二ゴロに倒れた。

ホワイトソックス打線は7回までライアンに無得点に抑え込まれたいたが、8回に先頭の9番・西田がメジャーデビューから2戦連続安打となる左前打で出塁。そして一死後、村上がライアンから、打球速度108.4マイル（約174キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）、角度27度で右翼席に飛び込む起死回生の19号2ランを放った。

村上の本塁打は初回に18号ソロを放った前日の同戦に続き2戦連発。ア・リーグ本塁打ランキング2位で並ぶ17本塁打のジャッジ（ヤンキース）とアルバレス（アストロズ）に、この時点で2本差をつけた。