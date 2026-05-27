アメリカサッカー連盟（USSF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むアメリカ代表メンバーを発表した。

カナダ、メキシコとともに共催国を務め、12度目のW杯出場となるアメリカ代表はグループDに入り、グループステージでは6月12日にパラグアイ代表と、同19日にオーストラリア代表と、同25日にトルコ代表との対戦を予定している。

メンバーにはクリスティアン・プリシッチ（ミラン）やウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、タイラー・アダムス（ボーンマス）らが順当に選出されている。

W杯メンバーを明らかにしたアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は「W杯で成功を収めるために、この26名の選手は最高のメンバーだと確信している。非常に難しい決断だったけど、この旅に参加してくれたすべての選手に感謝している。このチームは集中力が高く、アメリカ代表として全力を尽くし、ファンと国民を誇りに思わせるようなパフォーマンスを見せる準備ができている」と意気込みを語っている。

発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。

▼GK

クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー）

マット・フリース（ニューヨーク・シティ）

マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）

▼DF

マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）

セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）

アレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）

マーク・マッケンジー（トゥールーズ／フランス）

ティム・リーム（シャーロット）

クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド）

アントニー・ロビンソン（フルアム／イングランド）

マイルズ・ロビンソン（シンシナティ）

ジョー・スカリー（ボルシアMG／ドイツ）

オーストン・トラスティ（セルティック）

▼MF

タイラー・アダムス（ボーンマス／イングランド）

セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）

ウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）

ジョバンニ・レイナ（ボルシアMG／ドイツ）

クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ）

マリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）

▼FW

ブレンデン・アーロンソン（リーズ／イングランド）

フォラリン・バログン（モナコ／フランス）

リカルド・ペピ（PSV／オランダ）

クリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）

ティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）

ハジ・ライト（コヴェントリー／イングランド）

アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ／メキシコ）