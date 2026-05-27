アメリカサッカー連盟（USSF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むアメリカ代表メンバーを発表した。
カナダ、メキシコとともに共催国を務め、12度目のW杯出場となるアメリカ代表はグループDに入り、グループステージでは6月12日にパラグアイ代表と、同19日にオーストラリア代表と、同25日にトルコ代表との対戦を予定している。
メンバーにはクリスティアン・プリシッチ（ミラン）やウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、タイラー・アダムス（ボーンマス）らが順当に選出されている。
W杯メンバーを明らかにしたアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は「W杯で成功を収めるために、この26名の選手は最高のメンバーだと確信している。非常に難しい決断だったけど、この旅に参加してくれたすべての選手に感謝している。このチームは集中力が高く、アメリカ代表として全力を尽くし、ファンと国民を誇りに思わせるようなパフォーマンスを見せる準備ができている」と意気込みを語っている。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
クリス・ブレイディ（シカゴ・ファイアー）
マット・フリース（ニューヨーク・シティ）
マット・ターナー（ニューイングランド・レボリューション）
▼DF
マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）
セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）
アレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）
マーク・マッケンジー（トゥールーズ／フランス）
ティム・リーム（シャーロット）
クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド）
アントニー・ロビンソン（フルアム／イングランド）
マイルズ・ロビンソン（シンシナティ）
ジョー・スカリー（ボルシアMG／ドイツ）
オーストン・トラスティ（セルティック）
▼MF
タイラー・アダムス（ボーンマス／イングランド）
セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）
ウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）
ジョバンニ・レイナ（ボルシアMG／ドイツ）
クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ）
マリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）
▼FW
ブレンデン・アーロンソン（リーズ／イングランド）
フォラリン・バログン（モナコ／フランス）
リカルド・ペピ（PSV／オランダ）
クリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）
ティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）
ハジ・ライト（コヴェントリー／イングランド）
アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ／メキシコ）