アヤックスに所属する日本代表DF冨安健洋が、自身のインスタグラムを通じてアヤックスのファンや関係者へ向けての感謝の気持ちを綴った。

アビスパ福岡でプロデビューし、2018年に19歳で海を渡りシント・トロイデンへと移籍。その後、セリエAのボローニャでプレーし、2021年にアーセナルへと移籍した。アーセナルでも主軸としてプレーしていた中、度重なるケガに悩まされ、満足いくプレーができず。2025年夏に退団したのち、2026年1月からアヤックスへ加入した。

アヤックス加入後はプレーに復帰。3月のスコットランド代表戦、イングランド代表戦に向けて日本代表に復帰したものの、合流前に負傷し不参加に。その後、プレーに復帰するなどし、最終的には公式戦9試合に出場し1アシストを記録していた。

FIFAワールドカップ2026に向けた日本代表メンバーにも選出された冨安。予てから今シーズン限りでの退団が噂される中、シーズン終了を受けてチームに向けた感謝のメッセージを投稿。別れのメッセージとも取れる内容となった。

「アヤックスのファンの皆さん、こんにちは。わずか5カ月という短い間でしたが、アヤックスを応援してくださったすべての方々に感謝を伝えたいです」

「明らかに、僕たちが望んでいたようなシーズンではありませんでしたし、この順位で終わったことに誰も満足していません。個人的には、長いリハビリを終えて1月にこのクラブに加入し、もっと多くのものをもたらしたいと思っていました。このクラブのためにもっと多くのことをすべきでしたが、うまくはいきませんでした」

「このクラブには、アヤックスが生み出した才能豊かな選手がたくさんいます。このクラブが、本来あるべき場所へ必ず這い上がって戻ってくると確信しています」

「選手たち、そしてスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。今後の幸運を祈っています。皆さんと一緒に仕事ができて光栄でした」

「そして最後に、ファンの皆さん、ありがとうございました。皆さんの温かい歓迎とサポートは忘れません。改めてありがとうございました。またいつか、世界のどこかでお会いしましょう！！」

【画像】冨安健洋はアヤックス退団？ 感謝のメッセージ