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OUT
ロ0-2広
2番 名原 典彦 センターヒット 広島得点！ ロ 0-2 広 ランナー：1塁
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OUT
1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 矢野 雅哉 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐藤 都志也 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
森 翔平 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
2番 友杉 篤輝 ショートフライ 1アウト
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OUT
1番 小川 龍成 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 佐々木 泰 ライトフライ 3アウト
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OUT
ロ0-1広
6番 持丸 泰輝 ライトホームラン 広島得点！ ロ 0-1 広
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OUT
5番 Ｅ・モンテロ ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 毛利 海大 空振り三振 3アウト
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OUT
森 翔平 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
8番 髙部 瑛斗 ショートヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー池田 来翔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 寺地 隆成 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 池田 来翔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 菊池 涼介 セカンドフライ 3アウト
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OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 名原 典彦 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 大盛 穂 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 2アウト
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1番 小川 龍成 ショートライナー 1アウト
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