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2026.05.27 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 4 0
広島 0 1 1 2 4 0

  • OUT

    ロ0-2広

    2番 名原 典彦 センターヒット 広島得点！ ロ 0-2 広 ランナー：1塁

  • OUT

    1番 大盛 穂 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 森 翔平 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 矢野 雅哉 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 センターフライ 3アウト

  • OUT

    4番 山口 航輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    森 翔平 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    1番 小川 龍成 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 佐々木 泰 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    ロ0-1広

    6番 持丸 泰輝 ライトホームラン 広島得点！ ロ 0-1 広

  • OUT

    5番 Ｅ・モンテロ ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 毛利 海大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    森 翔平 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    8番 髙部 瑛斗 ショートヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1塁ランナー池田 来翔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 寺地 隆成 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    6番 池田 来翔 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 菊池 涼介 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    2番 名原 典彦 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 山口 航輝 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 西川 史礁 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 小川 龍成 ショートライナー 1アウト

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