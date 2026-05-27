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OUT
6番 野村 佑希 ライトフライ 1アウト
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OUT
5番 万波 中正 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 大竹 耕太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 髙寺 望夢 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 木浪 聖也 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 エドポロ ケイン ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 立石 正広 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 大竹 耕太郎 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 加藤 貴之 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 進藤 勇也 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 上川畑 大悟 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
日0-1阪
7番 坂本 誠志郎 レフトヒット 阪神得点！ 日 0-1 阪 ランナー：1塁
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OUT
6番 木浪 聖也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 野村 佑希 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 万波 中正 センターフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト
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3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 立石 正広 セカンドゴロ 1アウト
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3番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 エドポロ ケイン セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 水野 達稀 サードライナー 1アウト
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