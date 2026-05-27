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2026.05.27 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0 0 2 0
阪神 0 1 0 0 1 6 0

  • OUT

    6番 野村 佑希 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 大竹 耕太郎 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 髙寺 望夢 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 木浪 聖也 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 Ｒ・カストロ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 エドポロ ケイン ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 立石 正広 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 大竹 耕太郎 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 加藤 貴之 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 進藤 勇也 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 上川畑 大悟 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 髙寺 望夢 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    日0-1阪

    7番 坂本 誠志郎 レフトヒット 阪神得点！ 日 0-1 阪 ランナー：1塁

  • OUT

    6番 木浪 聖也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 立石 正広 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｒ・カストロ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 エドポロ ケイン セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 サードライナー 1アウト

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