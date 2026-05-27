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OUT
3番 阿部 寿樹 空振り三振 2アウト
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2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト
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楽2-2中
1番 鵜飼 航丞 右中間ホームラン 中日得点！ 楽 2-2 中
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OUT
1塁ランナー小深田 大翔 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 佐藤 直樹 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 櫻井 頼之介 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 山本 泰寛 セカンドゴロ 2アウト
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7番 花田 旭 空振り三振 1アウト
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9番 古謝 樹 空振り三振 3アウト
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8番 太田 光 センターフライ 2アウト
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7番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト
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6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁
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6番 石川 昂弥 ショートゴロ 3アウト
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5番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1、2塁
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楽2-1中
4番 細川 成也 ショートゴロ 中日得点！ 楽 2-1 中 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 阿部 寿樹 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 田中 幹也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 鵜飼 航丞 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 浅村 栄斗 サードゴロ 2アウト
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OUT
楽2-0中
3番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ 楽 2-0 中
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OUT
2番 佐藤 直樹 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト
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