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2026.05.27 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 2 0 0 2 4 0
中日 1 0 1 2 3 0
  • OUT

    3番 阿部 寿樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 田中 幹也 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    楽2-2中

    1番 鵜飼 航丞 右中間ホームラン 中日得点！ 楽 2-2 中

  • OUT

    1塁ランナー小深田 大翔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 佐藤 直樹 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 小深田 大翔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 櫻井 頼之介 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 山本 泰寛 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 花田 旭 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 古謝 樹 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 太田 光 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 小郷 裕哉 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 村林 一輝 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 石川 昂弥 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石伊 雄太 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    楽2-1中

    4番 細川 成也 ショートゴロ 中日得点！ 楽 2-1 中 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    3番 阿部 寿樹 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 田中 幹也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 鵜飼 航丞 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 黒川 史陽 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    楽2-0中

    3番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ 楽 2-0 中

  • OUT

    2番 佐藤 直樹 ショートヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 小深田 大翔 空振り三振 1アウト

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