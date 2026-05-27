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OUT
3番 Ｊ・オスナ ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 源田 壮亮 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
9番 武岡 龍世 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 古賀 悠斗 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン デッドボール ランナー：1塁
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OUT
3番 桑原 将志 ショートフライ 1アウト
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OUT
8番 高橋 奎二 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 中村 悠平 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 伊藤 琉偉 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 岩田 幸宏 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 3アウト
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OUT
西1-0ヤ
1番 Ａ・カナリオ レフトヒット 西武得点！ 西 1-0 ヤ ランナー：1塁
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OUT
9番 渡邉 勇太朗 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 長谷川 信哉 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 澤井 廉 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 渡部 聖弥 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 古賀 悠斗 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 桑原 将志 サード送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ センターヒット ランナー：1塁
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