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2026.05.27 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 1 1 4 0
巨人 0 0 0 0 3 0

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック サードライナー 1アウト

  • OUT

    3番 坂本 勇人 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    ソ1-0巨

    5番 山本 恵大 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 戸郷 翔征 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    8番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    7番 丸 佳浩 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ａ・アルメンタ 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 庄子 雄大 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 牧原 大成 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 坂本 勇人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    2番 吉川 尚輝 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 泉口 友汰 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 山本 恵大 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁

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