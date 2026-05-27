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OUT
4番 Ｂ・ダルベック サードライナー 1アウト
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OUT
3番 坂本 勇人 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 吉川 尚輝 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山本 祐大 ライトフライ 3アウト
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OUT
ソ1-0巨
5番 山本 恵大 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 周東 佑京 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 戸郷 翔征 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 松本 剛 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 丸 佳浩 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｔ・キャベッジ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 Ａ・アルメンタ 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 庄子 雄大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 牧原 大成 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 坂本 勇人 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 レフトヒット ランナー：1、2塁
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1番 泉口 友汰 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 恵大 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドライナー 2アウト
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2番 周東 佑京 レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁
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