「歴史的な夜になるかも」村上宗隆、19本塁打なるか！？　MLB新人記録更新…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、26日（日本時間27日）に行われるミネソタ・ツインズ戦に出場する。ホームランのMLB新人最速ペース記録更新まで、あと6試合残っており、快挙を達成する可能性があると米メディア『HITC』が報じた。

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村上は前日、ツインズ戦で今季18本目のホームランを放ち、ア・リーグの本塁打ランキングで再び単独トップに立っている。











MLB史上、6月までに新人選手が記録した最多ホームラン記録に迫る勢いだ。



ピート・アロンソ内野手は2019年6月までに19本塁打、マーク・マグワイア氏も1987年6月までに19本塁打をマークしており、村上もその記録に並ぶ可能性がある。



それを踏まえ、同メディアは「6月が始まるまでに、まだ6試合残っており、両方の記録に並ぶか、あるいは上回る時間がある。



シカゴは今週火曜日にミネソタと対戦する。



つまり、村上が再びホームランを打てば、歴史的な夜になるかもしれない」と伝えている。



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