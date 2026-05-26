







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。複数球団による争奪戦になることはほぼ確実視されているが、米メディア『ファンサイデッド』は名乗りを上げそうな球団について言及している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。今季は7登板、3勝2敗、防御率2.70といった数字を残していた中、4月末に故障者リスト（IL）に入ると、左肘遊離体の除去手術を受けている。









同メディアは「彼は現在も負傷中だが、仮に復帰後も本来の実力を発揮できれば、トレード期限では多くの球団が獲得に名乗りを上げるはずだ。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、獲得候補として早くもドジャース、サンディエゴ・パドレス、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・ヤンキースの4球団が浮上しているという」と言及。



続けて、「ドジャースは以前から、彼の移籍先として最も理にかなった球団と見られてきた。仮に今オフにFAとなった場合でも本命になる可能性が高い。そして、タイガースのスコット・ハリス編成本部長と、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長の間には、過去のトレード実績によるつながりもある。つまり、このケースでは“金持ちがさらに金持ちになる”展開も十分あり得るというわけだ」と記している。





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