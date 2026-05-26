「ずっと新人のような気持ち」菅野智之、メジャー2年目で好発進！　NPB時…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、メジャーリーグ2年目ながら、まだ新人のような感覚があるようだ。NPBに在籍していた時とは、全く違う扱いを受けていると、米紙『デンバーポスト』が報じている。

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菅野は読売ジャイアンツで12年間プレーし、偉大な功績を残した上で、2024年12月にボルチモア・オリオールズと1年総額1300万ドル（約20億7000万円）の契約を結んでメジャー挑戦を果たした。











ルーキーシーズンながら30試合に登板し10勝10敗、防御率4.64、106奪三振をマーク。



まずまずの結果を残したものの、オリオールズは契約延長を望まず、菅野はフリーエージェント（FA）となる。



それでもMLB残留の道を選び、最終的にロッキーズと1年総額510万ドル（約8億1000万円）の契約を結んだ。



そして、“打者天国”とも呼ばれるクアーズ・フィールドを本拠地としながら、懸念を払拭する活躍を見せ、今季10登板で4勝3敗、防御率3.86、28奪三振を記録している。



それなりの成績だが、それほど注目度は高くない。



同紙によると「昨年、オリオールズでのスプリングトレーニング中にメディアが騒ぎ立てた時期もあったが、その後は注目度は下がった。



ロッキーズに移籍してからはメディアの注目度はさらに低くなったが、菅野が登板した後には、対戦相手の記者数人が彼のロッカーの周りに集まるのが常だ」という。



それは本人も感じており「日本にいた時と、ここで感じたプレッシャーは違います。



日本では毎試合、勝つこと、良いピッチングをすることが期待されていました。



でもここでは、ずっと新人のような気持ちです。



去年もルーキーだったので、それほどプレッシャーは感じません」と、菅野が語っている。



NPB時代とは違い、高すぎない期待度と猛烈なプレッシャーが無いことが、のびのびとプレーできている要因かもしれない。



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