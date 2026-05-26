「歴史に残る展開に」今井達也、メジャーで本領発揮！　継投ノーノーに監…









今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手は、25日（日本時間26日）に行われたテキサス・レンジャーズ戦で登板し、6回まで投げて無安打無失点2奪三振の好成績を残した。チームとして継投でのノーヒットノーランを達成したと、米メディア『ヒューストン・パブリックメディア』が報じている。

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今井は今オフにアストロズへ移った後、最初の4試合では思うような結果を残せていなかった。











しかし、前回登板のミネソタ・ツインズ戦では四球ゼロという安定した投球で、変化の兆しを見せている。



そして、今回のレンジャーズ戦では、初回から連続四球で出塁させてしまうものの、ヒットを打たれることなくピンチを切り抜けた。



すると2回から6回まで続け様に三者凡退に抑え、相手に全くチャンスを与えず、6回を投げ切っている。



今井が降板後もリリーフ陣が良い流れを引き継ぎ、最後まで失点することなく、9-0で完勝した。



この結果を踏まえ、同メディアは「アストロズはこれまで幾度も継投によるノーヒットノーランを達成しており、ワールドシリーズでも一度は達成している。



だが、今回の快挙は、おそらくこれまでで最大のサプライズだったと言えるだろう」と高評価。



また、アストロズを率いるジョー・エスパーダ監督も「初回の時点では、まさかこんな結果になるとは誰も思っていなかった。



今井は最後まで諦めずに戦い続けた。



彼はストライクゾーンに投げ込み続け、粘り強く投げ抜いた。



6回まで力強い投球を見せ、その後は歴史に残る展開となった」と、驚きを隠せない様子で語っている。



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