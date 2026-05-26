







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、2023年以来初めて健康な状態でシーズンを迎えている。しかし、投手専念で試合に出場することなど、二刀流の負担管理を巡っては大谷と球団で意向に相違が見られる場面もあるようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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ドジャースは今季、大谷が登板する日に打者としてラインアップから外れる起用法も採用してきた。投球に集中させ、疲労や故障のリスクを抑える狙いがあったとみられている。しかし、大谷自身がその方針に全面的に納得していたわけではなかったようだ。











実際、前回のサンディエゴ・パドレス戦では、大谷は先発投手として登板しながら打者としても出場。初回に先頭打者本塁打を放ち、二刀流としての存在感を改めて示した。



大谷は、球団が最善と考える方針に従う姿勢を見せながらも「チームから二刀流での出場を求められることが、自分にとって最善だと思う」と、できる限り二刀流で出場したいという思いを隠していない。



起用に注目の集まる大谷についてレビン氏は「彼は認めようとしないだろうが、休息は必要だ。休養日や投手専念の起用を快く思っていなかったかもしれないが、最終的にはチームの決断に対して一定の理解を示した」と言及した。







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