プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［1/6ページ］

石伊雄太

[caption id="attachment_256950" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの石伊雄太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：近大工高専 - 近畿大工学部 - 日本生命

・ドラフト：2024年ドラフト4位

昨季成績：85試合、打率.221、3本塁打、21打点

プロ2年目を迎え、着実な進化を見せている石伊雄太。5年後には中日ドラゴンズの絶対的レギュラーとしてチームを支える役割を期待されている。

近畿大工学部時代にはベストナインを4度獲得するも、ドラフトで指名漏れを経験。その後は社会人野球の日本生命に進み、2024年ドラフト会議で中日から4位指名を受けた。

即戦力としての期待通り、昨季は開幕一軍メンバー入りを果たした石伊。交流戦の時期から出番が増え、85試合に出場した。

プロ2年目の今季は中心選手としての役割を担っており、スタメンマスクが増加。バッティングも昨季を上回る数字を残し、正捕手の座をたぐり寄せつつある。

一方、盗塁阻止率には課題を残しており、5月26日時点で.176という数値にとどまっている。

今後さらなる経験を積み、ステップアップを続けることで、不動のレギュラーに君臨するだろう。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［2/6ページ］

土田龍空

[caption id="attachment_263713" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの土田龍空【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：近江高

・ドラフト：2020年ドラフト3位

昨季成績：20試合、打率.137、0本塁打、2打点

近年は苦しいシーズンの連続だが、正レギュラー候補とも言えるのが土田龍空である。

近江高から2020年ドラフト3位で中日ドラゴンズに入団。入団2年目の2022年、シーズン途中から一軍に定着し始め、62試合の出場で打率.248、12打点をマーク。

高校時代から定評のあった華麗な守備も相まって、将来の正遊撃手としてファンからの期待が高まっていた。

翌2023年は114試合に出場してプロ初本塁打も放ったが、打率.187と打撃面でプロの壁にぶつかり、完全なレギュラー定着とはならなかった。

その後も打撃不振が続き、ほとんどの期間をファームで過ごした土田。昨季も一軍での成績は振るわなかったが、ファーム日本選手権では優秀選手賞を獲得する活躍を見せた。

今季は外野手としても出場し、2本塁打を放つなどインパクトを残しているが、打率は1割台と低迷。確実性を向上させることがレギュラー定着への課題となっている。

それでも、ファームでは打率3割を超えるパフォーマンスを披露。現在23歳とまだ伸びしろがあるだけに、打撃の確実性を高めたいところだ。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［3/6ページ］

森駿太

[caption id="attachment_234441" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの森駿太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：桐光学園高

・ドラフト：2024年ドラフト3位

昨季成績：6試合、打率.200、0本塁打、0打点

今年20歳を迎える森駿太も、5年後の中日ドラゴンズのレギュラー候補として期待されている。

桐光学園高では高校通算48本塁打を記録。走攻守のすべてで高い評価を得ていた森は、将来性を期待されて2024年ドラフト会議で中日から3位指名を受けた。

プロ1年目となる昨季は、春季キャンプ中に右肘の違和感を訴え、出遅れを余儀なくされた。

しかし、実戦復帰後は非凡なパンチ力を発揮すると、ファームで9本塁打を記録。高卒1年目として上々の1年を過ごした。

一軍での初ヒットも放ち、今季の飛躍が期待された森。だが、ここまではファームで打率1割台に低迷しており、コンタクト力には大きな課題を残している。

とはいえ貴重な長距離砲として、未来のクリーンアップを担える存在であることは間違いない。現在の不調を乗り越えた先に、レギュラーとしての道が待っているはずだ。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［4/6ページ］

辻本倫太郎

・投打：右投右打

・経歴：北海高 - 仙台大

・ドラフト：2023年ドラフト3位

昨季成績：29試合、打率.132、0本塁打、1打点

プロ3年目のシーズンを迎えている辻本倫太郎。ここまで一軍では結果を残せていないが、レギュラーとしての働きを期待される1人だ。

北海高から仙台大に進学すると、大学日本代表に選ばれるなど非凡な才能を発揮。2023年ドラフト3位で中日ドラゴンズから指名を受けた。

入団1年目から一軍の舞台を経験し、昨季はファームで打撃好調。34試合の出場で打率.314とハイアベレージを残した。

しかし、一軍では2年続けて打率1割台に沈み、レギュラーの座を確固たるものにできず。バッティングが課題であることは明白と言えるだろう。

今季は開幕一軍入りを果たすも、4月に二軍降格。その後は昇格を果たせていない。また、一軍では打率.091と、もっとも苦しいシーズンを過ごしている状況だ。

攻守で高いポテンシャルを秘めていることは間違いないだけに、一軍へのアピールが望まれている。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［5/6ページ］

尾田剛樹

[caption id="attachment_240822" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの尾田剛樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：高野山高 - 大阪観光大 - BC・栃木

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト3位

昨季成績：28試合、打率.000、0本塁打、0打点

ポテンシャルの高さを活かし、レギュラーを確保したいのが尾田剛樹だ。

尾田は高野山高から大阪観光大へ進学。プロ志望届を出すも指名はなく、独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスに入団した。

2023年はチーム公式戦全65試合に出場し、打率.292、32盗塁と見事なパフォーマンスを見せ、育成契約で中日ドラゴンズ入りを果たした。

プロ1年目の開幕直前に支配下契約を勝ち取った尾田は、代走や守備固めを中心として65試合に出場。また、昨季はファームで打率.308の成績を残し、首位打者に輝いている。

一方、守備や走塁でのミスが続き、自らチャンスを手放す場面も見られた。昨季のファーム日本選手権で優秀選手賞に輝くなど、活躍を見せるシーンもありながら、レギュラー奪取には至っていない。

今季も代走や守備固めでの起用が続いており、プロ初ヒットが遠い。高い潜在能力をどう活かすのかが問われている。

プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［6/6ページ］

花田旭

[caption id="attachment_265966" align="aligncenter" width="1200"] 中日ドラゴンズの花田旭（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大阪桐蔭高 - 東洋大

・ドラフト：2025年ドラフト6位

今季成績：10試合、打率.263、1本塁打、5打点

将来の可能性を大きく感じさせている花田旭は、5年後のレギュラー候補の一人と言える。

中学で日本代表を経験し、大阪桐蔭高に入学した花田。高校最後の夏は4番を務め、バックスクリーンへ本塁打を放つなど、印象に残る打撃を見せていた。

進学した東洋大でもベストナインを複数回獲得するなど才能を遺憾なく発揮ポテンシャルの高さを披露し、昨年のドラフト会議では中日ドラゴンズが6位で指名した。

4月上旬に一軍昇格を果たすと、デビューから2試合連続のマルチヒットを記録するなど、上々のスタート。10試合の出場で打率.263と一定の数字を残していた。

しかし、守備中に味方選手と接触し、左ひざ付近を負傷。そのまま一軍登録を抹消されてしまった。

それでも、順調に回復しファームでヒットを積み重ね、26日に再び一軍昇格。自慢の強打をアピール出来れば、クリーンアップを任される可能性もあるだろう。

【了】