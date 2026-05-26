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ロサンゼルス・ドジャースが、ボストン・レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手の獲得候補として浮上している。すでにワールドシリーズ制覇の本命とされる戦力を持つドジャースだが、さらなるブルペン強化に動く可能性がある。米メディア『TWSN』のスティーブ・ブラッドショー記者が言及した。



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レッドソックスは今季、苦戦を強いられており、トレード市場で売り手に回ってチャップマンを放出する可能性がある。











もしそうなれば、守護神のエドウィン・ディアス投手が負傷離脱しているドジャースが獲得に動く可能性は高いだろう。ディアスとチャップマンを同時に抱えることができれば、二刀流の大谷翔平選手も擁するドジャースが球界最高のチームではないと主張するのは難しくなる。



また、チャップマンの獲得候補には同地区のライバルであるサンディエゴ・パドレスも挙げられている。チャップマンをドジャースが獲得すれば、自軍の強化になるだけでなく、ライバルの補強を阻止する意味も持つ。



急浮上したチャップマン獲得の噂についてブラッドショー氏は「ドジャースにはこのトレードを実現できるだけのファームシステムがある。彼の補強が理にかなっている理由は数え切れないほどある」と言及した。





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