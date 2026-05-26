







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間18日、トロント・ブルージェイズから金銭トレードでエリック・ラウアー投手を獲得した。加入後はここまで登板機会がなかったが、次カードのコロラド・ロッキーズ戦でいよいよベールを脱ぐようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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ラウアーはメジャーデビューした2018年から昨季まで、MLBでは通算148試合に登板している左腕。今季は8登板、1勝5敗、防御率6.69と結果を残せていなかった中、同12日にDFAとなっていた。











同メディアは「ロサンゼルスタイムズのマディ・リー記者によると、ラウアーは火曜日にドジャースタジアムで行われるロッキーズ戦で先発し、デビューを果たす予定となっている。先週獲得されたラウアーは、加入後最初の1週間は登板機会がなかった。しかし、ブレイク・スネル投手を肘の故障で負傷者リスト（IL）に入れたことを受け、火曜日からローテに加わることになる」と言及。



続けて、「彼は昨季ブルージェイズで先発・リリーフの両面を支える重要な戦力だったが、今季はその成績を再現できていない。それでも、彼にとってドジャース初登板は比較的恵まれた相手となりそうだ。対戦するロッキーズは、日曜日時点で左投手相手のwRC+が68と、メジャー最低の数字を記録していたからだ」と記している。





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