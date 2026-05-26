◆ 3回に3本塁打被弾「前に出したらめちゃくちゃ厄介だと…」

巨人・阿部慎之助前監督が25日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、26日に辞任した。この日巨人は交流戦初戦でソフトバンクと対戦し、3－8で敗れた。先発・則本昂大が3回に3本塁打を浴び、4回101球・6安打3奪三振5四死球7失点で降板した。

移籍後ワースト7失点の炎上で、今季3敗目を喫した則本。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「前回はよかったが、今回ちょっと打ち込まれた」と語ると、解説の平石洋介氏は「今日は立ち上がりもそこまで悪くなかった。2回裏二死でチャンスで最後自分が打者だったが、3回にちょっと甘く入った球を正木智也に本塁打にされた」と1発目の被弾を振り返った。

さらに平石氏が「ソフトバンク打線はクリーンアップが強烈だが、その前の周東佑京を出したらめちゃくちゃ厄介だというのを、則本本人が誰よりも分かっている。今日は四球で周東を出して、クリーンアップを迎えてしまった。知っているだけに悔しかったと思う」と2本塁打の原因を指摘すると、もう1人の解説・谷沢健一氏も「手の内が分かっていると、なかなか則本もやりにくいよね」と頷いた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』