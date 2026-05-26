コモを率いるセスク・ファブレガス監督が、来シーズンに向けての意気込みを示しつつ、アルゼンチン代表MFニコラス・パスの同クラブ残留を願った。26日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

セリエA昇格2年目のシーズンを迎えたコモは、序盤戦から着実に勝ち点を積み重ねると、最終節のクレモネーゼ戦で4－1の快勝を収めた。この結果、最終節で4位へと浮上し、クラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得する快挙を成し遂げた。

2023年11月にトップチームの暫定監督に就任したセスク監督は、ライセンスの関係でシーズン途中からはオシアン・ロバーツ前監督の下でアシスタントコーチを務め、チームのセリエA昇格に貢献。2024年夏に正式監督に就任すると、クラブを欧州の舞台へ導いた。



ビッグクラブからの引き抜きも噂されるセスク監督だが、「会長、ディレクターと長時間の話し合いを行い、チームの行く先を定めた。これまでとは違うシーズンに向けて、準備を進めていく」と語り、来シーズンもコモでの挑戦を続けることを明言。さらに、指揮官はこれまでの躍進を振り返りつつ、来季のCLでの戦いに視線を向けている。

「私はここでとても幸せを感じている。あと1、2段階足りないところがあり、今は多くのことを学んでいる。このクラブの成長はあまりにも速く、2年半の間で期待値を上げ続けてきた」

「私たちは自分たちの位置を理解しているし、明確なビジョンも持っている。CLの基準は高いし、準備を怠れば6失点してしまう試合もあるだろう」

また、セスク監督はコモの“エース”であるニコ・パスの残留を希望。レアル・マドリードはニコ・パスの買い戻しオプションを保有しており、今夏古巣に帰還する可能性が報じられている。

「彼は私たちの成長にとって非常に重要な選手だ。私たちは彼とともに成長してきたし、彼も私たちとともに成長してきた。重要な局面だ。どうなるか見守りたいと思うが、私たちが彼に残ってほしいと思っている」