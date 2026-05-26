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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、ミルウォーキー・ブルワーズ戦で再び波のある投球を見せた。最終的には勝利投手となったが、苦しい立ち上がりだったことから、まだ安心できる状況ではないようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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佐々木はこの日の初回、35球を要して3点を失った。先頭のジャクソン・チョウリオ外野手に甘く入った速球を二塁打とされると、ブライス・チュラング内野手には2ストライクから低めのスプリットを三塁線へ運ばれ、適時二塁打を浴びた。











さらに、投手ゴロの打球を処理した後の一塁送球が逸れ、フレディ・フリーマン内野手の横を抜けて右翼へ転がる間に追加点を許した。ゲーリー・サンチェス捕手への四球、サル・フリリック外野手の二死からの適時打も重なり、初回から一気に崩れかねない展開となった。



デーブ・ロバーツ監督は試合後、「早い段階で打たれても、投げ続ける方法を見つけなければならない。若い選手が成長し始め、チームへの責任を理解し始めている証だ」と、初回から立て直した姿勢を評価した。



この日の佐々木の投球についてハリス氏は「もし初回でサンチェスが一塁から三塁へ進もうとした際にアンディ・パヘス外野手に阻まれてアウトになる幸運がなければ、彼は初回を乗り切れていなかったかもしれない」と言及した。





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