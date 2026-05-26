RFEF（スペインサッカー連盟）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表メンバー26名を発表。同時に、サポートメンバーとして代表チームに合流する9名の選手も明らかにした。

スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の最終メンバーを発表。MFロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）、MFペドリ（バルセロナ）、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）らが順当に名を連ねた。今季のアトレティコ・マドリードで公式戦36試合のピッチに立つなど、これまで本職としてきた右サイドバックだけでなくセンターバックとしても頭角を現したDFマルク・プビルについては、今回が嬉しい初招集となっている。

スペイン代表は北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026に向けて、現地時間で今月30日からトレーニングキャンプをスタートさせる。6月4日には、ガリシア州ア・コルーニャの『エスタディオ・デ・リアソール』にて、本大会の出場権を持つイラク代表と対戦。大会開幕直前の8日には、メキシコのプエブラ州に位置する『エスタディオ・クアウテモック』にて、ペルー代表と対戦する。

現在、ヨーロッパの主要リーグに関しては既に閉幕しているものの、一部のカップ戦はまだ終わっていない。カンファレンスリーグ（ECL）決勝は現地時間27日に控えており、クリスタル・パレス（イングランド）とラージョ・バジェカーノ（スペイン）が対戦。同30日には、CL決勝でパリ・サンジェルマン（PSG／フランス）とアーセナル（イングランド）が相まみえる。

デ・ラ・フエンテ監督が選出した26名のリストには、これらのタイトルマッチを戦う選手たちも多数含まれている。ECL決勝については、FWジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス）が出場予定。CL決勝については、GKダビド・ラヤ、MFマルティン・スビメンディ、MFミケル・メリーノ（いずれもアーセナル）、MFファビアン・ルイス（PSG）と4名の選手に出場の可能性がある。負傷明けの選手も含まれているが、いずれにせよ所属チームに帯同予定のため、スペイン代表のトレーニングキャンプ合流は後ろ倒しになる見込みだという。

このような状況を受けて、デ・ラ・フエンテ監督は9名のサポートメンバーをトレーニングキャンプに参加させることを明らかにした。彼らはトレーニングキャンプ初日の30日から“ラ・ロハ”の一員として活動し、翌月4日に控えたイラク代表戦までチームに帯同予定。26名のメンバーに何らかのアクシデントがあった場合、本大会行きのメンバーリストに追加招集される可能性もある。

9名のサポートのメンバーの中には、今季公式戦33試合のピッチに立ち、特にシーズン後半戦、“ブラウグラナ”のピボーテとして存在感を放ったMFマルク・ベルナル（バルセロナ）や、今季の公式戦で8得点を挙げ、カンテラ（育成組織）育ちのアタッカーとして器用さを見せたFWゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）らが含まれている。

日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダからは、DFセルヒオ・ゴメスを筆頭に3名がリストに入っている。セリエAを戦うコモで、昇格2年目ながらクラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に大きく貢献したFWヘスス・ロドリゲスも、サポートメンバーに選ばれた。

サポートメンバーの9名は下記の通り。

◆◼︎スペイン代表 サポートメンバー

（）内は（所属クラブ／年齢）

▼GK

レオ・ロマン（マジョルカ／25歳）

▼DF

ジョン・マルティン（レアル・ソシエダ／20歳）

セルヒオ・ゴメス（レアル・ソシエダ／25歳）

ハビ・ロドリゲス（セルタ／22歳）

▼MF

マルク・ベルナル（バルセロナ／19歳）

ベニャト・トゥリエンテス（レアル・ソシエダ／24歳）

ハビ・ゲラ（バレンシア／23歳）

▼FW

ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード／22歳）

ヘスス・ロドリゲス（コモ／イタリア／20歳）

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