イタリアサッカー連盟（FIGC）は25日、6月に行われる国際親善試合に臨む代表メンバー24名を発表した。

イタリア代表は3月に行われたFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に敗れ、3大会連続でW杯出場を逃すことが決定。これに伴い、FIGSのガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、コーディネーターを務めたジャンルイジ・ブッフォン氏が辞任を発表している。

W杯行きの逃したイタリア代表は6月3日にルクセンブルク代表、同7日にギリシャ代表との国際親善試合に臨む。この2試合では、U－21イタリア代表を指揮するシルヴィオ・バルディーニ監督がA代表の指揮を執ることが決まっている。

イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、6月の代表活動について「多くの若手選手が招集される見込み」と報じていた通り、若手主体のメンバー編成となった。キャプテンのGKジャンルイジ・ドンナルンマは選出されたが、MFサンドロ・トナーリやMFニコロ・バレッラなど主力選手は招集されず、2004年生まれ以降の若手選手を中心に呼ばれている。

イタリア代表メンバー24名は以下の通り。

▼GK

ジョヴァンニ・ダッファーラ（アヴェッリーノ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イングランド）

ロレンツォ・パルミサーニ（フロジノーネ）

▼DF

オネスト・アハノール（アタランタ）

ダヴィデ・バルテサーギ（ミラン）

ファビオ・キアロディア（ボルシアMG／ドイツ）

ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）

コスタンティーノ・ファヴァスリ（カタンザーロ）

フィリッポ・マネ（ドルトムント／ドイツ）

マルコ・パレストラ（カリアリ）

ルカ・レッジャーニ（ドルトムント／ドイツ）

▼MF

マッテオ・ダガッソ（ヴェネツィア）

ジャコモ・ファティカンティ（ユヴェントス）

ルカ・リパーニ（サッスオーロ）

シェール・エンドゥール（フィオレンティーナ）

ニッコロ・ピジッリ（ローマ）

ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（ローマ）

▼FW

フランチェスコ・カマルダ（レッチェ）

ルイジ・ケルビーニ（サンプドリア）

ジェフ・エカトール（ジェノア）

フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）

セイドゥ・フィニ（フロジノーネ）

サムエレ・イナシオ（ドルトムント／ドイツ）

ルカ・コレオショ（パリFC／フランス）