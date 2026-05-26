







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、キケ・ヘルナンデス内野手のメジャー復帰に伴い、サンディアゴ・エスピナル内野手がDFAとなった。熾烈なロースター争いに敗れた形だが、他球団にとっては狙い目の選手になり得るかもしれない。米メディア『ブルージェイズネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



エスピナルは今年2月にドジャースとマイナー契約を結ぶと、翌3月にメジャー契約に移行し開幕ロースター入りを果たした。ただ、同26日時点では26試合、打率.220、1本塁打、4打点と目立った結果は残せていなかった。











同メディアは「彼はスプリングトレーニングで打率.378、2本塁打、13打点、出塁率.415をマーク。キケが左肘手術から回復するまでの間、ドジャースはロースターに加えざるを得なかった。だが、キケの復帰によって、彼の居場所はロースターからなくなった」と言及。



その上で、「2016年のMLBドラフト10巡目指名だったこの内野ユーティリティーには、比較的低コストでロースターの穴を埋めたい内野手不足の球団から関心が集まるだろうとみられている」と指摘している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】