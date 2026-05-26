ヴァンフォーレ甲府に所属するDF野澤陸と、RB大宮アルディージャWOMENに所属するDF金平莉紗が入籍した。26日、両選手それぞれの所属クラブが発表している。

野澤は1998年12月7日生まれの現在27歳。産業能率大を経て、2021年に甲府へ入団した。2024シーズンからの2年間はFC岐阜への期限付き移籍も経験。今季より甲府に復帰し、明治安田J2・J3百年構想リーグでは3試合に出場している。

金平は1999年5月21日生まれの現在27歳。日本体育大を経て、2022年よりちふれASエルフェン埼玉に入団。2024年夏に大宮へ加わった。2025－26 SOMPO WEリーグでは15試合のピッチに立った。

両選手はそれぞれの所属クラブを通してコメントを発表。「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます」と感謝を述べた後、それぞれ入籍の事実を報告し、両者ともに次のような言葉を綴った。

「これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力してまいりますので、夫婦共に応援していただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願い致します」

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