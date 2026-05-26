WEリーグは26日、2025－26シーズンの個人賞及び、ベストイレブンを発表。最優秀選手賞（MVP）にはINAC神戸レオネッサに所属する女子日本代表MFの成宮唯が選出された。

2025－26 SOMPO WEリーグは、I神戸が優勝。初代WEリーグの王者として知られるI神戸が4年ぶり2度目の覇権奪還を果たした。

シーズン終了に伴い、26日に今シーズンのWEリーグアウォーズが開催され、各個人賞やベストイレブンが発表された。最優秀選手賞（MVP）には優勝したI神戸をけん引した成宮唯が選出された他、同じくI神戸から16得点を挙げたFW吉田莉胡が得点王に輝いた。また、WEリーグ史上初の女性優勝監督となった宮本ともみ氏が最優秀監督賞を受賞している。

2025－26シーズン各賞受賞者は以下の通り。

【最優秀選手賞（MVP）】

成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

【得点王】

吉田莉胡（16ゴール／INAC神戸レオネッサ）

【ベストヤングプレーヤー賞】

田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

【ベストイレブン】

GK：大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

DF：高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

DF：乗松瑠華（RB大宮アルディージャWOMEN）

DF：市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）

MF：榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）

MF：菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

MF：塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

MF：成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

MF：中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

FW：島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）

FW：吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）

【最優秀監督賞】

宮本ともみ（INAC神戸レオネッサ）

【最優秀オフェンス賞】※新設

田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

【最優秀ディフェンス賞】※新設

成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

【MOST IMPRESSIVE WE ACTION DAY】

マイナビ仙台

【Social Impact賞】※新設

AC長野パルセイロ・レディース

【フェアプレー賞】

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

【最優秀主審賞】

兼松春奈

【最優秀副審賞】

曽根未宇

【グラスルーツ賞】

マイナビ仙台、三菱重工浦和レッズレディース、RB大宮アルディージャWOMEN、ちふれASエルフェン埼玉、ジェフ千葉レディース、日テレ・東京ヴェルディベレーザ、ノジマステラ神奈川相模原、AC長野パルセイロ・レディース、アルビレックス新潟レディース、セレッソ大阪ヤンマーレディース、INAC神戸レオネッサ、サンフレッチェ広島レジーナ

【動画】成宮唯が今季のWEリーグMVPに



