阪神・岩崎優 (C) Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は26日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグの抑え投手は前日から岩崎優（阪神）、二塁手で田中幹也（中日）が3位にランクアップしている。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

22,525　高橋遥人（阪神）

15,537　山野太一（ヤクルト）

12,548　竹丸和幸（巨人）

＜中継投手＞

46,572　大勢（巨人）

13,794　星知弥（ヤクルト）

8,989　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

45,612　キハダ（ヤクルト）

18,015　マルティネス（巨人）

16,754　岩崎優（阪神）

＜捕手＞

22,182　坂本誠志郎（阪神）

19,012　坂倉将吾（広島）

16,748　古賀優大（ヤクルト）

＜一塁手＞

51,818　大山悠輔（阪神）

19,946　筒香嘉智（DeNA）

14,074　ダルベック（巨人）

＜二塁手＞

39,790　中野拓夢（阪神）

25,867　牧秀悟（DeNA）

11,164　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

67,001　佐藤輝明（阪神）

14,095　武岡龍世（ヤクルト）

13,741　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

31,646　村松開人（中日）

27,063　長岡秀樹（ヤクルト）

18,803　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

71,771　森下翔太（阪神）

34,914　度会隆輝（DeNA）

32,882　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

18,380　平良海馬（西武）

15,627　伊藤大海（日本ハム）

11,978　エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

24,773　椋木蓮（オリックス）

20,556　甲斐野央（西武）

17,922　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

36,268　マチャド（オリックス）

20,924　岩城颯空（西武）

16,140　藤平尚真（楽天）

＜捕手＞

32,385　田宮裕涼（日本ハム）

22,601　若月健矢（オリックス）

16,732　小島大河（西武）

＜一塁手＞

40,243　ネビン（西武）

37,721　清宮幸太郎（日本ハム）

15,780　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

37,939　太田椋（オリックス）

22,573　小川龍成（ロッテ）

21,065　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

43,726　栗原陵矢（ソフトバンク）

21,239　郡司裕也（日本ハム）

19,180　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

24,006　村林一輝（楽天）

21,380　水野達稀（日本ハム）

20,207　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

42,636　万波中正（日本ハム）

36,967　西川史礁（ロッテ）

36,324　近藤健介（ソフトバンク）

＜指名打者＞

46,842　レイエス（日本ハム）

28,638　柳田悠岐（ソフトバンク）

14,486　森友哉（オリックス）