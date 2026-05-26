巨人・橋上秀樹監督代行が語る采配論（2）阿部慎之助に送りバント…「個人…













日本野球機構（NPB）は26日、読売ジャイアンツから、阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める旨の届け出があったことを発表した。名参謀役として知られる橋上氏だが、チームの勝利のためにどのような考え方を持った人物なのか。橋上秀樹氏の著書『常勝チームを作る「最強ミーティング」プロ野球監督に仕える「参謀」の役割』（カンゼン刊）から一部抜粋して公開する。（2/2）







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「原はチームの中心選手にそこまでできるんだな」

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] 送りバントをする阿部慎之助【写真：産経新聞社】[/caption]



















指揮官である監督であれば、勝利に対する飽くなきこだわりを必ず持っていなければならない。しかし現実問題として、実は勝負どころで「勝利への執念を見せられる人」というのは、案外少ない。



そうした中で、勝利への執念を最も感じさせてくれたのは、原監督だった。



私が楽天のヘッドコーチ時代、巨人と対戦したときの話である。試合終盤のノーアウト一塁という場面で、打線の中軸を任されていた阿部慎之助が、送りバントをした。どう考えても阿部本人が送りバントを率先して行うタイプのバッターだとは思えず、これは原監督からの指示だと直後に読み取った。



このとき、隣にいた野村さんがこうつぶやいた。



「この場面でチームの中心選手に送りバントのサインを出すなんて、すげえことやるな。オレだったら、クリーンナップを打つ選手に送りバントのサインを出そうなんて、これっぽっちも考えたことないよ」



私が「それはどうしてですか?」と質問すると、野村さんはこう答えてくれた。



「送りバントを出されたときの心情を考えてみろよ。『オレのこと、信用してくれないのか』って、プライドがズタズタになるかもしれないじゃないか。原はチームの中心選手にそこまでできるんだな」





チームプレーが浸透する巨人ベンチ

[caption id="attachment_262200" align="alignnone" width="1200"] バントを指導する原監督【写真：産経新聞社】[/caption]





















たしかに野村さんが、クリーンナップを打つ選手に送りバントのサインを出したケースは、ほとんど記憶にない。当時、弱かった楽天であっても、チームの中心選手に対しては、プライドを尊重していたように思える。



けれども巨人は違った。「ここで1点を奪えば勝てる。そのためにはどうすればいいのか」を考えたときに、原監督は迷わずに主力選手に送りバントのサインを出せる監督なのだ。野村さんの話からもわかるように、この作戦は簡単にできるようで、なかなかできるものではない。



驚いたのは、その直後の巨人ベンチの雰囲気である。阿部ほどの実績のある選手が送りバントをしたからと言って、ベンチ内に殺伐とした雰囲気は一切ない。送りバントを決めた阿部に対して、「ナイスバント!」と、コーチや選手が阿部とハイタッチをして、阿部自身も笑顔を浮かべていた。これは、チームプレーがベンチにいる全員に浸透していたからに他ならない。



もし、個人プレー重視で勝利するようなチームだったらどうなるか。おそらく監督の出したサインに不満の表情を浮かべたり、仮にバントを決めたとしても、ベンチ裏で荒れるような態度を出すことだって、容易に想像できる。



勝負どころを伝える側面も

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橋上氏と原氏【写真：産経新聞社】[/caption]



















さらに言えば、たとえばチャンスの場面で、広島の鈴木誠也（編集註：2020年時点所属）に送りバントのサインを出せるだろうか? あるいは、ヤクルトの山田哲人に送りバントのサインを出せるだろうか? 仮にあなたが監督だとして、送りバントとヒッティングとどちらの選択をしたほうが得点を奪えるかと聞かれれば、普通ならば後者を選ぶだろう。



けれども巨人では、阿部が送りバントを決めたように、そういった選択をしないときもある。よく原監督が「個人軍より巨人軍」というフレーズを口にしているが、これは言葉のとおり、個人プレーよりもチームプレーを重要視している証拠なのだ。



そのうえチームの中心選手に送りバントのサインを出すということは、「いいか、この場面が今日の試合の勝負どころになるぞ」と、暗黙のうちに選手全員に伝えているという側面もある。言葉に表すよりも、作戦で広く知らせるというやり方によって、選手自身がここ一番の集中力を発揮させる。ベンチから「覚悟を決めて打席に立つんだ」とメッセージを送っているわけだ。



さらに原監督は、普段から選手とコミュニケーションをとっている。だからこそ、いざという場面でも意思疎通が図れていたのだ。そのうえで選手に対して威厳を保てるというのは、野村さんとの大きな違いである。



昨シーズン（編集註：＝2019年シーズン）も、優勝のかかったシーズン終盤の試合で、アレックス・ゲレーロが送りバントを決めたシーンがあった。ゲレーロはプライドが高く、ホームランへのこだわりが人一倍強い選手だと聞いていたが、送りバントを決めた直後、憤慨するどころか、笑顔で「成功させたよ!」とベンチ内で喜んでいたと聞く。勝つために必要な策を、ゲレーロ自身も理解していたからこそ、自己犠牲の精神を働かせることができたのだ。



巨人は他のチーム以上に勝つことが求められている。その一端を阿部の送りバント、さらには成功させた後に発した野村さんの言葉から思い知らされたような気がしている。





【了】













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