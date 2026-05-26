







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い11-3で勝利した。この試合ではアンディ・パヘス外野手がサイン盗み疑惑をかけられる一幕があったが、これについて本人が言及したという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦では1-3とドジャース2点ビハインドで迎えた4回表1死一、二塁の場面で、テオスカー・ヘルナンデス外野手に逆転の3ランが飛び出した。これについてブルワーズ側は試合後、二塁走者のパヘスが左手を上げ、テオスカーに何かを伝えるような動きをしていたとして問題視している。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、パヘス本人はテオスカーの本塁打を“アシストした”ことについて手柄を認めようとはしなかった。『テオスカーのホームランにアシストは付くべきか？』と聞かれた彼は、『いや、あれに関しては違うね』と笑いながら答えた」と言及。



続けて、「彼は相手投手のサインを実際に読み取っていたわけではないとしつつも、投手に『読まれているかもしれない』と思わせることで、相手のリズムを崩したい狙いがあると明かした。彼は『こういうのも勝負の一部なんだ。投手の気を散らしたり、リズムを狂わせたりするためのね。その結果、相手が甘い球を投げるかどうかはまた別の話。でも、こうやって駆け引きをするのも競争の一部なんだ』と述べている」と記している。





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