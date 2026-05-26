日本代表は31日に控えるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026に向けて、千葉県内で調整を進めている。

優勝を目標に掲げるFIFAワールドカップ2026の開幕が迫る中、壮行試合となるアイスランド戦に向けて25日に始動。鹿島アントラーズの守護神として活躍し、日本代表の常連になっているGK早川友基は「ここに来ると、色々なものを吸収できるし、刺激をたくさんもらえて、もっとやらなきゃなという思いにさせてくれます。コンディションは良いと思いますし、今の代表のレベルにアジャストしたいかなければと感じています」と充実感を語った。

早川にとっては今回が初めてのワールドカップ。「大きな舞台ですし、しっかり良い準備をしていきたいところと、代表として結果を残すというところ。去年自チームでそういう経験をしているので、それをチームにピッチ内外で還元していきたいという思いでいます」と意気込みを示しつつ、鹿島のGKコーチを務める曽ケ端準氏ら、“先輩”たちからかけられた言葉を明かした。

「ワールドカップという舞台は普段とは違うから、それを身を持って体感してきて欲しいということは言われました。あとは、自分が持っているものを全部出して欲しいと伝えられました」

また、今合宿から日本代表の“レジェンド”である中村俊輔氏がコーチとして帯同。かつて横浜F・マリノスのアカデミーに所属していた早川は、中村コーチとの思い出について「小学生の時にずっと面倒を見てもらって、横浜F・マリノスのプライマリー（育成組織）の時にグラウンドで一緒にボールを蹴ったり、遊んでもらってました」と振り返り、「覚えてくれてました。（一緒にワールドカップを戦えるのは）光栄です」と明かした。

アイスランドとの一戦は、5月31日（日）19時25分キックオフ。日本テレビ系列にて全国生中継、TVerとDAZNでもライブ配信される。