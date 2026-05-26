国際サッカー連盟（FIFA）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む全48カ国のベースキャンプ地を発表した。

アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。開幕まで1カ月を切り、各国の代表メンバーが続々と発表されている中、FIFAは全48チームの大会期間中の拠点となるベースキャンプ地を明かした。

48チーム中39チームはアメリカに拠点を置くことに。優勝という目標を掲げる日本代表はテネシー州のナッシュビルをベースキャンプ地としている。メキシコ代表、コロンビア代表、イラン代表、韓国代表、南アフリカ代表、チュニジア代表、ウルグアイ代表の7チームはメキシコにベースキャンプ地を設置。イラン代表は当初アメリカはアリゾナ州のツーソンを予定していたが、アメリカとイスラエルによる攻撃を発端とした中東情勢の悪化によって変更となった。

また、カナダ代表とハイチ代表はカナダに拠点を置いている。全48チームのベースキャンプ地は以下の通り。

▼グループA

メキシコ代表：メキシコシティ／メキシコ

南アフリカ代表：パチューカ／メキシコ

韓国代表：グアダラハラ／メキシコ

チェコ代表：ダラス／アメリカ

▼グループB

カナダ代表：バンクーバー／カナダ

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表：サンディ／アメリカ

カタール代表：サンタ・バーバラ／アメリカ

スイス代表：サンディエゴ／アメリカ

▼グループC

ブラジル代表：ニューヨーク・ニュージャージー／アメリカ

モロッコ代表：ニューヨーク・ニュージャージー／アメリカ

ハイチ代表：ニューヨーク・ニュージャージー／アメリカ

スコットランド代表：シャーロット／アメリカ

▼グループD

アメリカ代表：アーバイン／アメリカ

パラグアイ代表：サンフランシスコ／アメリカ

オーストラリア代表：サンフランシスコ／アメリカ

トルコ代表：メサ／アメリカ

▼グループE

ドイツ代表：ウィンストン・セーラム／アメリカ

キュラソー代表：ボカラントン／アメリカ

コートジボワール代表：フィラデルフィア／アメリカ

エクアドル代表：コロンバス／アメリカ

▼グループF

オランダ代表：カンザスシティ／アメリカ

日本代表：ナッシュビル／アメリカ

スウェーデン代表：ダラス／アメリカ

チュニジア代表：モンテレイ／メキシコ

▼グループG

ベルギー代表：レントン／アメリカ

エジプト代表：スポーカン／アメリカ

イラン代表：ティフアナ／メキシコ

ニュージーランド代表：サンディエゴ／アメリカ

▼グループH

スペイン代表：チャタヌーガ／アメリカ

カーボベルデ代表：タンパ／アメリカ

サウジアラビア代表：オースティン／アメリカ

ウルグアイ代表：カンクン／メキシコ

▼グループI

フランス代表：ボストン／アメリカ

セネガル代表：ニューヨーク・ニュージャージー／アメリカ

イラク代表：グリーンブライア／アメリカ

ノルウェー代表：グリーンズボロ／アメリカ

▼グループJ

アルゼンチン代表：カンザスシティ／アメリカ

アルジェリア代表：カンザスシティ／アメリカ

オーストリア代表：ゴリータ／アメリカ

ヨルダン代表：ポートランド／アメリカ

▼グループK

ポルトガル代表：パームビーチガーデンズ／アメリカ

コンゴ民主共和国代表：ヒューストン／アメリカ

ウズベキスタン代表：アトランタ／アメリカ

コロンビア代表：グアダラハラ／メキシコ

▼グループL

イングランド代表：カンザスシティ／アメリカ

クロアチア代表：アレクサンドリア／アメリカ

ガーナ代表：ボストン／アメリカ

パナマ代表：ニューテカムセス／カナダ