楽天は26日、7月4日の日本ハム戦で宮城県出身のお笑いタレント・狩野英孝さんがセレモニアルピッチを行うと発表した。
▼ 狩野英孝さん
「今回も参加させていただきます！いつも以上にイーグルスファンの方々と楽しく応援できるこの日が楽しみです。さらに、試合の途中に所々にイベントで出演させていただきます。皆さんと楽しく盛り上がる気持ちが選手達に届き、選手の皆さんの力になればいいなと思っています！「勝利」を目指して一緒に東北楽天ゴールデンイーグルスを応援しましょう！」
楽天は26日、7月4日の日本ハム戦で宮城県出身のお笑いタレント・狩野英孝さんがセレモニアルピッチを行うと発表した。
▼ 狩野英孝さん
「今回も参加させていただきます！いつも以上にイーグルスファンの方々と楽しく応援できるこの日が楽しみです。さらに、試合の途中に所々にイベントで出演させていただきます。皆さんと楽しく盛り上がる気持ちが選手達に届き、選手の皆さんの力になればいいなと思っています！「勝利」を目指して一緒に東北楽天ゴールデンイーグルスを応援しましょう！」
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