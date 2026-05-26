フェイエノールトは25日、U－20日本女子代表（ヤングなでしこ）MF板村真央が、フラウエン・エールディヴィジ（オランダ女子1部リーグ）の年間最優秀選手（MVP）に選出されたことを発表した。

現在19歳の板村は、先月まで行われていたAFC U－20女子アジアカップ2026で「10番」を背負うなど、ヤングなでしこの中心選手として活躍。今シーズンのフラウエン・エールディヴィジではチームトップの8ゴールをマークし、フェイエノールトの3位フィニッシュに大きく貢献した。

その活躍が高く評価され、板村は全12クラブのキャプテンによる投票の結果、年間最優秀選手（MVP）に選出。受賞に際し、フェイエノールトは「板村はフェイエノールトの主力選手としてだけでなく、リーグ全体でも際立った活躍を見せた。独特のドリブルとパスワークで、ほぼすべての試合でその実力を証明した。さらに8ゴールを挙げ、フェイエノールトの得点王にも輝いた」と今シーズンのパフォーマンスを称えている。

また、フラウエン・エールディヴィジは「彼女は今シーズン、フェイエノールトの主力選手の一人として頭角を表し、その卓越したテクニックとスキル、そして効率性でロッテルダムの攻撃陣を牽引した。常に脅威となるプレーを見せ、リーグにおいて際立った存在感を放った」と公式サイトにて綴っている。

【快挙】ヤングなでしこの“10番”板村真央が女子エールディヴィジの年間MVPに！