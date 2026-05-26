







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、大谷翔平選手らと強力な打線の形成を期待されて加入したものの、今季は本来の力を発揮できていない。開幕直後の不振からは前進しているが、より高いレベルでの成績を期待されているようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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一部の指標を見る限り、タッカーが最終的に立て直す可能性は十分にある。四球率とライナー率はキャリア平均を上回っており、打席での選球や打球の角度がすべて崩れているわけではなく、改善の土台は残されている。











一方で、気になる数字もある。今季のハードヒット率は42％で、このままならキャリアで2番目に低い数字になる可能性がある。強い打球をどれだけ安定して放てるかは、タッカーの長打力を測る上で重要な要素だ。



さらに目立つのが、三振率の上昇だ。タッカーはキャリア初期には三振に課題を抱えており、最初の3シーズンのうち2シーズンで三振率が20％を超えていた。しかし、2021年から2025年までは毎年15.9％以下に抑えており、三振の問題は解消されたように見えていた。



ところが今季に入ってから18.9％の三振率を記録しているタッカーに対し、ミストレッタ氏は「この数値は依然としてメジャー全体で65パーセンタイルに位置している。スター選手にとってこの数字は懸念すべき傾向だ」と言及した。





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