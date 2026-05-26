佐藤晴美が明かす！オルビスで見つける、内側から輝く美肌と美ボディの秘訣

「最近、肌の乾燥や疲れ顔が気になる…」そう感じていませんか？憧れの佐藤晴美さんが、ORBISイベントで語った美の極意を大公開！この記事を読めば、オルビスユー ドット活用法から、ヘルシーな美を育む秘密のスムージーまで、あなたも内側から輝くヒントが見つかるはず。私も実践して驚いた、その真髄を覗いてみましょう！

佐藤晴美さんの美の秘訣を深掘り！オルビスと4MEEEが贈る特別なビューティー体験

モデルや俳優として活躍する佐藤晴美さんの、あの透明感あふれる美しさに憧れている方は多いのではないでしょうか？今回、人気の女性向けWEBメディア「4MEEE（フォーミー）」と、ライフスタイルブランド「ORBIS（オルビス）」のコラボレーションイベントに、佐藤晴美さんが登場。彼女の美の秘訣が惜しみなく語られる、特別なトークショーが開催されました。

会場は、オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」。4MEEEの読者インフルエンサー「4MEEE美容部」の中から選ばれた20名だけが招待された、まさにエクスクルーシブなイベント。私もその熱気に触れたいと、心躍らせながらレポートをお届けします！

晴美流スキンケア：シンプルさと変化のバランス

私が特に注目したのは、佐藤さんの「美の習慣」に隠された哲学です。トークショーでは、「晴美流スキンケアの極意」と「肌とボディのためのインナーケア」の2つのテーマで、彼女のヘルシーな美しさを保つライフスタイルが明かされました。

佐藤さんは、もともと乾燥肌で、最近は「疲れ顔」が気になるというリアルな悩みを抱えているそう。そんな彼女が年齢と共に複雑化する肌悩みにどう向き合っているのか、その答えは「あまり多くのものを重ねないこと。たまに新しいスキンケアにチャレンジして肌に変化を与えてみる」というものでした。シンプルさと変化のバランス。これこそ、私たちも参考にしたい美のヒントではないでしょうか。

彼女が愛用していると語ったのが、オルビスの最高峰エイジングケア※1シリーズ「オルビスユー ドット」のクリームです。

オルビスユー ドット クリームモイスチャライザーが叶えるハリと透明感

佐藤さんはこのクリームについて、「肌に触れたときのふっくらとしたうるおい感が好みで、肌なじみ良いテクスチャーもお気に入り」とコメント。実際に使ってみて、その良さを実感されている様子が伝わってきました。

「エイジングケア」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、これは加齢に伴う肌悩み（ハリ不足や乾燥によるくすみなど）に総合的にアプローチするケアのこと。オルビスユー ドットシリーズは、単に一つ一つの悩みを解消するだけでなく、肌の根本原因に着目しているのがポイントです。

オルビスが誇る最高峰※2のエイジングケアシリーズ。

年齢肌の悩みの根本原因にアプローチ。

使うたびに上向きのハリ※3とうるおいによる透明感※4を叶えます。

佐藤晴美さんお墨付きの、肌に触れた時のふっくら感と肌なじみの良いテクスチャー。

▲佐藤晴美さんのトークに真剣に耳を傾ける参加者たち。

身体の内側から輝く！佐藤晴美さん監修「ALMOND GREEN SMOOTHIE」

スキンケアだけでなく、インナーケアにも並々ならぬこだわりを持つ佐藤さん。週1回のピラティスや十分な睡眠に加え、「できるだけ自炊で、お魚・お味噌汁・お野菜中心。サプリやスムージーなども取り入れて栄養素をまんべんなく摂るように意識しています」と、その健康的なライフスタイルを明かしました。

そして、このイベントのために、佐藤さんが普段実際に作っているスムージーのレシピを参考に、オルビスとのコラボレーションドリンクが開発されたのです！

▲佐藤晴美さんが手にしているのが、監修スムージー「ALMOND GREEN SMOOTHIE」。

ALMOND GREEN SMOOTHIE：美しさを丸ごと一杯に凝縮！

「私が積極的に摂っているビタミン、食物繊維などをたっぷり使ってもらいました。スーパーフードのスピルリナを入れてもらったのがこだわりポイントです！」と佐藤さん。まさに、佐藤晴美さんの美しさを丸ごと一杯に凝縮したかのようです。

佐藤晴美さん監修の期間限定コラボスムージー。小松菜、ブロッコリーなど。バナナ、パイナップルなど。藻類の一種で、ビタミン、ミネラル、タンパク質を豊富に含む「未来の食品」。ナツメヤシの実で、食物繊維、カリウム、鉄分などが豊富。自然な甘みが特徴。

アーモンドミルクで仕上げたまろやかでコクのある味わい。

五感で「ここちよさ」を見つける場所：SKINCARE LOUNGE BY ORBIS

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」1階のにて販売。まで！この機会をお見逃しなく！

イベントの舞台となった「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は、単なる店舗ではありません。「自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を」というコンセプトのもと、「FEEL」「LEARN」「TAKE」の3つの軸で、訪れる人が自分らしい「ここちよさ」や「美しさ」を見つけられるよう、様々なコンテンツが用意されています。

▲洗練された空間は、まさに「ここちよさ」そのもの。

今回のイベントでは、出演ゲストも来場者も「ホワイト」をドレスコードに統一。何色にも染まっていない自分らしさを追求する「ホワイト」を身にまとった参加者と、ラウンジの洗練された空間が重なり合い、会場全体が非常に美しい空気感に包まれていました。

▲店内では、じっくりと商品選びを楽しむことができる。

1階にある『JUICE BAR』では、佐藤さん監修のスムージー以外にも、キレイと健康を整える「INNER COLOR JUICE」を提供。その日の気分や摂りたい栄養素に合わせて選べるラインナップは、まさに身体の中から美しくなりたい現代女性にぴったりです。

〒107-0062 東京都港区南青山5-7-1LOUNGE 10:00～20:00 / JUICE BAR 8:00～20:0003-6712-5633

▲「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」でのイベントは、空間そのものが洗練された体験を演出します。

4MEEEが繋ぐ、リアルな「美」のコミュニティ

今回のイベントを主催した「4MEEE」は、ファッション・美容・恋愛・ライフスタイルなど、女性が「可愛くなるための情報」が満載のWEBメディアです。特に注目すべきは、トレンド発信が得意な女性マイクロインフルエンサーが多数所属するオフィシャルコミュニティ「4MEEE美容部」を擁していること。

▲参加者が新しい商品や知識に触れ、思い思いにビューティー体験を発信。

イベント後も、参加者からは「トークショーがとっても楽しく、スムージーも美味しくて、スキンケアラウンジも佐藤晴美さんも素敵だった！」「限られた人数でじっくりと商品を試せたり、ゆっくりとトークショーを聞けたりできたのがとても良かった」といった満足度の高い声が多数聞かれました。

▲参加者同士の交流もイベントの魅力の一つ。

このように、4MEEEが定期的に開催するリアルイベントは、単なる情報提供の場に留まらず、トレンド感度の高い女性たちが、自身の言葉で発信する「自然なインフルエンス」が生まれる場としても大きな役割を果たしています。

お土産と、未来へ続く美のヒント

イベントの終わりには、参加者全員に豪華なお土産が配布されました。「得た学びを活かして美容・健康を極めて欲しい」という想いから、オルビスユードット トライアルセットに加え、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」『JUICE BAR』のドリンクチケット、そして佐藤晴美さん監修『ALMOND GREEN SMOOTHIE』の現品など、盛りだくさんの内容だったそうです。

こうした「体験を持ち帰る」工夫も、参加者にとって忘れられない思い出となり、日々の美容習慣に繋がりそうですね。

あなたらしい美しさを見つける旅へ

佐藤晴美さんの美の秘訣、オルビスの先進的なエイジングケア、そして4MEEEが提供するコミュニティの力。今回のイベントは、これらの要素が美しく融合し、参加者に「自分らしい美しさ」を見つけるヒントとインスピレーションを与えてくれたことでしょう。

皆さんも、ぜひ佐藤晴美さんの美容習慣や、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」での体験を通して、ご自身の「ここちよさ」と「美しさ」を再発見する旅に出てみませんか？

※1 エイジングケア：年齢に応じたお手入れ

※2 オルビス内スキンケアシリーズの保湿力

※3 気持ちのこと

※4 うるおいによる透明感のある肌

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SKINCARE LOUNGE BY ORBIS 公式サイト

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※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。