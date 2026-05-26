西武は26日、7月31日(金)から8月26日(水)の期間中に昨年好評だったスプラッシュシートのほか、期間中の来場者配布、試合後のスペシャルライブイベントの実施決定を発表した。

同期間中はベルーナドームで開催する一軍公式戦を新しい夏の大型イベント「アオフェス2026」として開催。

「ライオンズスプラッシュシート【レフト】」は、ライオンズ側応援席のレフトスタンドに設けられたシートで、ライオンズの得点時やイニング間イベント時に水が大量に噴射される演出が楽しめる座席。昨年初めて導入し、全日程で完売になった。今年は約200席拡大して8月16日(日)までの9試合で販売する。

試合前には、レオ・ライナ、球団公式パフォーマーのbluelegendsと共にずぶ濡れになって楽しめる「スプラッシュステージ」も同日程で実施する予定。また、8月8日(土)のソフトバンクホークス戦では、レオマークが青色の「ボール型ハンディファン」、15日(土)のロッテ戦では、青色の「メッシュハット(日よけ付き)」を来場者全員に配布。

また、2日(日)、9日(日)、14日(金)、16日(日)の4日間は、さらりとした着心地が特徴の青色の「キッズ冷感Tシャツ(全２種)」を小学生以下限定で配布。なお、す1日(土)のオリックス戦と東京ドームで開催する18日(火)のオリックス戦では、一部の座席をのぞき、来場された皆さまに「アオフェスユニフォーム2026」を配布する。

さらに、1日(土)、8日(土)、9日(日)の試合後には、青一色の球場と音楽を楽しめる光の特別イベント「AOFUL(アオフル) SHOW(ショー)」を開催。また、複数の日程で豪華アーティストも来場する。2日(日)のオリックス戦には女性シンガーソングライターのmiwaさん、15日(土)のロッテ戦にはアーティストのSEAMOさん、16日(日)には中村剛也選手の登場曲「ムカイカゼ」を歌うヒップホップグループのHOME MADE 家族が来場し、試合前のセレモニアルピッチに登場するほか、試合後のスペシャルライブで球場を盛り上げる。

その他のイベント情報は、詳細が決まり次第特設サイトなどで発表。「アオフェス2026」期間の7月31日(金)～8月26日(水)の観戦チケットは、5 月29日(金)のファンクラブ先々行抽選から順次販売する。