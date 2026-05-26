







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い1-5で敗れた。この試合ではマックス・マンシー内野手が死球で途中交代するアクシデントが発生したが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は故障者リスト（IL）入りの可能性について言及している。



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マンシーは1-5とドジャース4点ビハインドの8回表2死一塁の場面で、アーロン・アシュビー投手が投じたシンカーが右手首に直撃。代打を送られ途中交代となると、同24、25日の試合も欠場している。











同メディアは「マンシーは初期のレントゲン検査では異常は確認されなかったものの、残りのシリーズは欠場が決まった。また、月曜日の試合も出場しない予定で、IL入りする可能性もある。デーブ・ロバーツ監督は『今後数日間の状態次第では、当然その可能性は考慮しなければならない』としつつも、『でも、私はそうならないと思っている』と付け加えた」と言及。



続けて、「彼はここまでチーム内でも屈指の好打者として結果を残してきただけに、その存在は大きい。ただ、既に2試合欠場しているため、もし月曜日にIL入りした場合でも、追加で約1週間休むだけで済むことになる。チームはこの負傷に対して非常に慎重な姿勢を取る見込みだ。誰も、この怪我がシーズン後半まで長引くような事態は望んでいないからである」と記している。





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