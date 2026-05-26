「プロのスピードになれるのが精一杯だったので、ホームランも出ましたけど、やることは変わらないので、自分のできることをやっていきたいと思います」

ロッテのドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）は、ファームでチーム最多の47試合に出場し、打率.253、1本塁打、21打点、得点圏打率は.367と勝負強さを誇る。

櫻井は開幕からファームで4番の打順で出場し、『4番・サード』でプロ初出場となった3月14日の日本ハム二軍開幕戦、2－6の8回一死二、三塁の第4打席、川勝空人が2ストライクから投じた135キロのフォークを左中間を破る2点適時二塁打でプロ初安打・初打点をマークすると、4月26日のハヤテ戦、7－1の8回無死走者なしの第4打席、大生虎史が2ボール1ストライクから投じた4球目のストレートをレフトへプロ初本塁打。

ドラフト6位・岡村了樹（富島高）も同日に本塁打を放ち、岡村とのアベック本塁打になった。「同期で岡村だけじゃなくて、ピッチャーも多いですけど、同期が投げている試合でホームラン打ったりしたら、すごいいい画なんじゃないかなと思ったりします」と話した。

右中間を破る当たりが良い。4月22日の楽天二軍戦、2－3の6回一死走者なしの第3打席、伊藤樹が1ストライクから投じた2球目の147キロストレートを、右中間を破る三塁打、5月23日の西武二軍戦、0－0の1回一死一、二塁の第1打席、川下将勲が2ボール1ストライクから投じた4球目の外角129キロチェンジアップを逆らわずに右中間を破る2点適時二塁打は良かった。

開幕直後の取材では「レベルの高さを感じます。スピードだったり、変化球の質、ピッチャーのレベルですね」と話していたが、5月9日の取材では「慣れてきたとはまだ言えないですけど、最初よりはしっかりタイミングも取れているので、少しくらいは成長できているのかなと思います」とプロの球にアジャストしつつある。

「今は遅れないようにで精一杯。その中でヒットが出た後は余裕があるので、その中で変化球を打ったりとか、そういうところに意識を持っています」と打席の中での考えを明かす。

試合後も振り返りを行ったり、自分に課していることは何かあるのだろうかーー。

「特に課してはないんですけど、iPadとかで動画で確認したりとか、練習は勝手にやるので、その日に課題が出たらその日に潰しきるイメージでやっています」

26日と27日の中日二軍戦は「土と違って人工芝で野球がしやすいので、やりやすかったです」と巨人二軍戦以来となるZOZOマリンスタジアムでの試合。「まずは二軍で経験を積むところからやっていって、そこから一軍に上がれればと。しっかり下積みできればなと思います」。ファームで“体技心”を磨き、数年後一軍で活躍するための土台を作っていく。

取材・文＝岩下雄太