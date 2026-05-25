「首位返り咲き」村上宗隆、豪快18号で再びジャッジ抜く！　8戦ぶりホーム…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、25日（日本時間26日）に行われたミネソタ・ツインズ戦に出場し、再び単独トップとなる今季18本目のホームランを放った。同選手の活躍もあって、ホワイトソックスが3-1の勝利を収めたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

村上は開幕戦から3試合連続ホームラン。間を開けて5試合連続ホームラン。その勢いに乗って17本塁打まで積み上げていたが、最近は7試合連続でホームランを打てていなかった。











しかし、ア・リーグ本塁打王を争っているアーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）も勢いが止まっていたため、差は開いていない。



その状況の中、村上は初回にゼビー・マシューズ投手の初球を打ち返し、打球速度105.7マイル（約170.1キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）の豪快なホームランを放った。



それを踏まえ、同メディアはタイトルに「村上、2026年シーズン18号ホームランで、ア・リーグ本塁打王に返り咲き」とつけ、



「強打の一塁手である村上のホームランは、ホワイトソックスファンにとって嬉しい出来事だった。



ここ最近はホームラン不足の状態が続き、この日本人ルーキーは7試合連続でホームランを打てていなかった。



これは4月の8試合連続無安打以来、2番目に長い不振期間だった」と伝えている。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】