「最悪のタイミング」鈴木誠也が大スランプ！？　カブスは9連敗で3位後退…















鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、25日（日本時間26日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ戦で先発を外れ、9回に代打で打席に立ったがヒットを打てなかった。かつてないほどの大スランプに陥っていると、米メディア『ノースサイドベースボール』が報じている。

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今季は、侍ジャパンのメンバーとして参加したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で膝の後十字靭帯（PCL）を損傷する怪我を負ったことにより、カブスの新シーズンに出遅れてしまう。











復帰後も最初の10試合は低迷が続いたが、今季初本塁打が生まれると一気にホームラン数を稼いで7本塁打まで積み上げた。



勢いに乗ると止まらない状態になるのが鈴木だが、一旦ストップすると再び波に乗れなくなるのも特徴の一つである。



同メディアは鈴木について「彼は5月、89打席で打率.179/.270/.295という低調な成績を残している。



しかし、この数字だけでは事態の深刻さを十分に表せていない。



5月8日に最後のホームランを打って以来、鈴木は53打数8安打、長打はわずか1本（二塁打）で、打席の3分の1で三振を喫している。



期待加重出塁率（xwOBA）によると、50打席のサンプル数でこれほど悪い成績を残したことはない」と分析した。



鈴木の不調は、カブスの低迷と丁度重なっており、チームは9連敗の泥沼状態だ。



それを踏まえ、同メディアは「鈴木のキャリア最悪のスランプは、誰にとっても最悪のタイミングで訪れた」と伝えている。



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