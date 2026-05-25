「もっと防がないと」今永昇太、絶好調から一転して成績低迷。前回登板に…















今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、24日（日本時間25日）に行われたヒューストン・アストロズ戦に登板し、6回まで投げて7安打7失点6奪三振という低調な結果に終わった。同球団を率いるクレイグ・カウンセル監督が厳しい評価を下したと、米メディア『ラウンドテーブル』が報じている。

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今永は今季好調なスタートを切り、9登板で4勝3敗、防御率2.32、59奪三振という好成績を残していた。











2024年のルーキーシーズンを彷彿とさせる活躍を見せ、怪我人相次ぐカブス投手陣の中で、一際目立つ存在となる。



しかし、前回登板のミルウォーキー・ブルワーズ戦は、苦手な相手ということもあって、大量8失点のKO負け。



その悪い流れを引きずったまま、今回のアストロズ戦でも3被本塁打を浴び、合計7失点を喫している。



これにはカウンセル監督も「ホームランをもっと防がなければならない。



これだけのホームランを許しているようでは問題だ」と指摘した。



怪我で多くの投手陣を欠いていることについては「投手陣の怪我はシーズンにつきもので、我々はそれを乗り越えなければならない。



ボイドとカブレラの2人はおそらく2、3週間後には復帰するだろう。



もちろん、その間にも何人かの選手にチャンスが巡ってくるはずだ」と語っている。



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