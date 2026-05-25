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ロサンゼルス・ドジャース打線は圧倒的な戦力を揃えているものの、いまだ本来の実力を発揮できていない。その中で、ウィル・スミス捕手も打席で苦しんでおり、デーブ・ロバーツ監督は打順を下げる判断を下したようだ。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。



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スミスは直近30試合で本来の打撃を見せられておらず、特に最近は状態が悪化している。直近15試合では打率.208、出塁率.290、長打率.302と低迷し、シーズンを通じても長打力不足が目立っている。











そこでロバーツ監督は、4番打者を務めることもあるスミスを7番へ下げた。これについては「彼はしばらくの間、バットが振れていない」と説明している。



スミスの打撃で大きな問題となっているのが、速球と変化球の両方に対応できていない点だ。速球に対する打率は昨季の.295から.250に落ち込み、スライダーに対する打率は.359から.200と大きく低下している。



調子が上がらないスミスについてロバーツ監督は「速球を芯で捉えられず、変化球も打ち損じているとなると、それは厳しい組み合わせだ。彼は普段なら打っているような場面でも、まったく打てていない」と言及した。





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