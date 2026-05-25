







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い11-3で勝利した。この試合ではアンディ・パヘス外野手がサイン盗み疑惑をかけられる一幕があったが、デーブ・ロバーツ監督は“過剰反応”だと考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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焦点となっているのは、1-3とドジャース2点ビハインドで迎えた4回表1死一、二塁の場面。ここではテオスカー・ヘルナンデス内野手に逆転の3ランが飛び出したが、ブルワーズ側は二塁走者のパヘスが左手を上げ、テオスカーに何かを伝えるような動きをしていたと問題視したことが伝えられている。











同メディアは「ロバーツ監督はパヘスを擁護した。彼が二塁上で相手投手の球種を伝えているように見える行為については、MLBのルール違反には当たらないと指摘している。一方で、ドジャースがマウンド上のロバート・ガッサー投手に関する、何らかの情報を事前に得ていたという見方については可能性を軽視した」と言及。



続けて、「どのチームもやっていることだ。実際にサインを盗んでいるかどうかは別として、“盗んでいるように見せる”とか、そういう駆け引きの一部だ。もし相手投手に“サインを読まれている”と思わせることができれば、それだけでこちらの勝ちだ。正直に言えば、あの場面では実際にはサインは分かっていなかったと思う」という同監督のコメントを伝えている。





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