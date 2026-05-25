ニューカッスルは25日、U－21イングランド代表MFルイス・マイリーと2032年6月30日までの新契約を締結したと発表した。

2006年生まれのマイリーは、ニューカッスルの下部組織出身で2023年5月にプレミアリーグデビューを飾った。ここまで公式戦80試合出場で6ゴール8アシストを記録。今季は本職のMFだけではなく、イングランド代表DFティノ・リヴラメント不在時には右サイドバックも務める万能さを発揮し、エディ・ハウ監督からの信頼を勝ち取っていた。

今季はここまで公式戦34試合3ゴール4アシストの数字を残していたが、今月初旬に右足の脛骨を骨折し、一足早くシーズンを終えていた。

プレミアリーグとチャンピオンズリーグでクラブ史上最年少出場記録を持つ早熟なMFは今回の新契約に際して新たな意気込みを語っている。

「この新しい契約にサインし、ここで将来をともに歩むことを決められて本当にうれしいよ。ニューカッスル・ユナイテッドの選手としてプレーすることは夢だったし、この瞬間僕にとって誇らしいものなんだ」

「今日まで自分を支えてくれたすべての人、特に家族の支えと、幼い頃から信頼してくれたクラブに心から感謝しているよ」

「これまでの道のりは素晴らしいものだった。これからの未来もとても楽しみさ。来シーズンはさらに強くなってピッチに戻り、これまで僕に示してくれた信頼に応えられるよう、毎日一生懸命練習するよ」