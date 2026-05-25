













大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、ミルウォーキー・ブルワーズと戦い11-3で勝利した。先発マウンドに上がった佐々木朗希投手は今季3勝目をゲットしたが、デーブ・ロバーツ監督は不安定な立ち上がりから持ち直した点に手応えを感じたようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦の佐々木は先頭にいきなり二塁打を浴びると、そこから3点を失う苦しいスタートに。ただ、2回以降は失点を許さず、結果的には5回3失点（自責2）、被安打4、四球2、4奪三振とまずまずの投球成績にまとめた。











同メディアによると、ロバーツ監督はこの佐々木の投球について、「若い選手が本当に成長し始めて、自分のチーム内での責任を理解しつつある証拠だと思う。先発としては、イニングを消化してアウトを積み重ねなければならない。でも、それがいつも簡単とは限らない。あの場面は、彼が崩れてしまってもおかしくない“学びの瞬間”だった」と称賛。



これにとどまらず、「去年だったら、あの初回を乗り越えるのはもっと難しかったかもしれない。でも彼はしっかり切り抜け、その後4イニングを無失点で投げた。だから、これは彼の継続的な成長だ。本当に感心している。登板するたびに、彼は学び、メジャーリーガーとして成長しているように見える」とも述べたという。



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