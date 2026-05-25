













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



25日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズはダヤン・ビシエド選手を一軍登録から抹消した。











ビシエド選手は24日の東京ヤクルトスワローズ戦を最後に現役引退を表明。



試合後のお立ち台では「アイラブ・ヨコハマ」と叫び、ファンへの感謝を告げた。



今季は21試合に出場し、打率.250・1本塁打・6打点。NPBでの通算成績は1022試合・打率.286・142本塁打・561打点と輝かしいキャリアを残した。



2016年に中日ドラゴンズへ入団以来、2018年には打率.348・26本塁打・99打点で首位打者・最多安打・ベストナインに輝くなど、NPBを代表する助っ人スラッガーとして長年チームを牽引。



昨季途中にDeNAへ移籍し、9月には通算1000試合出場を達成するなど最後まで現役にこだわり続けた。



引退理由は「家族のもとに戻るという決断」。



豪快なスイングでファンを魅了した37歳のスラッガーが、NPBでのキャリアに幕を閉じた。





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【了】