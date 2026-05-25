アーセナルは現地時間24日に行われたプレミアリーグ最終節でクリスタル・パレスに勝利し、22年ぶりの優勝に花を添えた。

すでに優勝が決まった状態で敵地『セルハースト・パーク』の乗り込んだアーセナルは、クリスタル・パレスの選手と審判団が作った花道を通ってピッチに入場。41分にガブリエウ・ジェズス、47分にノニ・マドゥエケがネットを揺らすと、反撃を最終盤の1点に抑え、2－1で勝利した。試合後にはセレモニーが実施され、キャプテンのマルティン・ウーデゴーアがトロフィーを高々と掲げた。

2003－04シーズンの無敗優勝以来22年ぶり、そしてミケル・アルテタ監督就任から6年半で初のリーグタイトル獲得となったアーセナルだが、とある記録を達成ていたようだ。データサイト『Opta』によると、アーセナルは今シーズンのプレミアリーグで一度もPKを与えておらず、レッドカードによる退場処分を受けた選手もいないとのこと。これは長いプレミアリーグの歴史の中で初の快挙となっている。

また、昨年夏にレアル・ソシエダから加入したマルティン・スビメンディは、クリスタル・パレス戦に右サイドバック（SB）としてフル出場し、今シーズンのリーグ戦全試合出場を達成。創設シーズン（1992－93シーズン）を除くと、プレミアリーグ初年度で全試合に出場し、なおかつタイトルを獲得したのは元ドイツ代表GKイェンス・レーマン氏（2003－04シーズン／当時：アーセナル）に次ぐ史上2人目の快挙だという。

さらに、同じく新加入のスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュは2023－24シーズンと2024－25シーズンにスポルティングでプリメイラ・リーガ（ポルトガルリーグ）を制覇。個人として3シーズン連続のリーグタイトル獲得となった。

ついに悲願達成となったアーセナル。現地時間30日には今シーズン2つ目のタイトルを目指し、パリ・サンジェルマン（PSG）とのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨む。

【ハイライト動画】王者アーセナルがパレス撃破！ 22年ぶりにトロフィー掲げる