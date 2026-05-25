日本野球機構（NPB）は25日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
16,781 高橋遥人（阪神）
11,587 山野太一（ヤクルト）
9,434 竹丸和幸（巨人）
＜中継投手＞
35,314 大勢（巨人）
10,386 星知弥（ヤクルト）
6,888 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
34,709 キハダ（ヤクルト）
13,607 マルティネス（巨人）
12,292 山﨑康晃（DeNA）
＜捕手＞
16,291 坂本誠志郎（阪神）
14,694 坂倉将吾（広島）
12,473 古賀優大（ヤクルト）
＜一塁手＞
38,698 大山悠輔（阪神）
15,001 筒香嘉智（DeNA）
10,737 ダルベック（巨人）
＜二塁手＞
28,857 中野拓夢（阪神）
19,433 牧秀悟（DeNA）
8,569 浦田俊輔（巨人）
＜三塁手＞
50,483 佐藤輝明（阪神）
10,557 武岡龍世（ヤクルト）
10,212 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
23,349 村松開人（中日）
20,160 長岡秀樹（ヤクルト）
13,724 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
53,954 森下翔太（阪神）
26,625 度会隆輝（DeNA）
24,991 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
14,271 平良海馬（西武）
11,568 伊藤大海（日本ハム）
9,132 エスピノーザ（オリックス）
＜中継投手＞
18,929 椋木蓮（オリックス）
15,166 甲斐野央（西武）
13,811 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
27,196 マチャド（オリックス）
15,645 岩城颯空（西武）
12,260 藤平尚真（楽天）
＜捕手＞
24,632 田宮裕涼（日本ハム）
16,909 若月健矢（オリックス）
12,855 小島大河（西武）
＜一塁手＞
30,597 ネビン（西武）
27,935 清宮幸太郎（日本ハム）
12,025 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
29,145 太田椋（オリックス）
17,337 小川龍成（ロッテ）
14,614 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
32,522 栗原陵矢（ソフトバンク）
15,782 郡司裕也（日本ハム）
14,255 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
18,292 村林一輝（楽天）
16,181 水野達稀（日本ハム）
15,032 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
32,479 万波中正（日本ハム）
28,123 西川史礁（ロッテ）
26,640 近藤健介（ソフトバンク）
＜指名打者＞
35,212 レイエス（日本ハム）
20,370 柳田悠岐（ソフトバンク）
10,720 森友哉（オリックス）