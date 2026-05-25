阪神・森下翔太 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は25日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

16,781　高橋遥人（阪神）

11,587　山野太一（ヤクルト）

9,434　竹丸和幸（巨人）

＜中継投手＞

35,314　大勢（巨人）

10,386　星知弥（ヤクルト）

6,888　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

34,709　キハダ（ヤクルト）

13,607　マルティネス（巨人）

12,292　山﨑康晃（DeNA）

＜捕手＞

16,291　坂本誠志郎（阪神）

14,694　坂倉将吾（広島）

12,473　古賀優大（ヤクルト）

＜一塁手＞

38,698　大山悠輔（阪神）

15,001　筒香嘉智（DeNA）

10,737　ダルベック（巨人）

＜二塁手＞

28,857　中野拓夢（阪神）

19,433　牧秀悟（DeNA）

8,569　浦田俊輔（巨人）

＜三塁手＞

50,483　佐藤輝明（阪神）

10,557　武岡龍世（ヤクルト）

10,212　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

23,349　村松開人（中日）

20,160　長岡秀樹（ヤクルト）

13,724　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

53,954　森下翔太（阪神）

26,625　度会隆輝（DeNA）

24,991　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

14,271　平良海馬（西武）

11,568　伊藤大海（日本ハム）

9,132　エスピノーザ（オリックス）

＜中継投手＞

18,929　椋木蓮（オリックス）

15,166　甲斐野央（西武）

13,811　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

27,196　マチャド（オリックス）

15,645　岩城颯空（西武）

12,260　藤平尚真（楽天）

＜捕手＞

24,632　田宮裕涼（日本ハム）

16,909　若月健矢（オリックス）

12,855　小島大河（西武）

＜一塁手＞

30,597　ネビン（西武）

27,935　清宮幸太郎（日本ハム）

12,025　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

29,145　太田椋（オリックス）

17,337　小川龍成（ロッテ）

14,614　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

32,522　栗原陵矢（ソフトバンク）

15,782　郡司裕也（日本ハム）

14,255　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

18,292　村林一輝（楽天）

16,181　水野達稀（日本ハム）

15,032　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

32,479　万波中正（日本ハム）

28,123　西川史礁（ロッテ）

26,640　近藤健介（ソフトバンク）

＜指名打者＞

35,212　レイエス（日本ハム）

20,370　柳田悠岐（ソフトバンク）

10,720　森友哉（オリックス）