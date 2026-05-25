山本由伸 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースとミルウォーキー・ブリュワーズの一戦が行われた24日（日本時間25日）、アメリカンファミリー・フィールドでは試合前に心温まるシーンが広がった。
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SNSでそのセンス抜群の野球センスが話題となっている4歳の野球キッズ、ウェイロン・フレッチャーくんが始球式に登場。
ブリュワーズのブライス・チュラング選手のユニフォームをまとったフレッチャーくんは、見事なノーバウンド投球をやり遂げ、球場を沸かせた。しかし、試合ではホームチームに味方しなかった。
ブリュワーズの前に立ちはだかったドジャース先発の山本由伸投手は2回に1点を失ったものの、その後は立て直して無失点投球を継続。7回を投げ7安打1失点・92球の力投で試合を作り今季4勝目を手にした。
打線は4回に暴投で同点に追いつくと、5回にカイル・タッカー選手の適時三塁打とアンディ・パヘス選手の2ランホームランで一挙4点。
最終的にドジャースが5-1でブリュワーズを下した。
【動画】4歳の野球キッズ、ノーバウンド始球式を完璧にやり遂げた瞬間がこちら！
MLB Japanの公式Xより
👏4歳の少年、ノーバウンド始球式！
SNSでセンス抜群の野球キッズとして有名になったウェイロン・フレッチャーくんが と の始球式に登場！
ファーストピッチを見事にやり遂げました🔥
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